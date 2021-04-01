Китайско-российское сотрудничество может ослабить бум преемственности в Мозамбике

Примечание редактора: Лукас Лерос – научный сотрудник по международному праву и советник по геополитике, специализирующийся на международной торговле и агробизнесе. Статья отражает точку зрения автора, а не CGTN.

Стратегическое местоположение атак преследует конкретную цель: взять под контроль газовые регионы и построить базу террористов в Африке. Основная проблема в том, что эта база не будет похожа на другие, но будет намного сильнее, учитывая, что она будет гарантировать террористам не только землю, но и охрану, а также возможность исследования важного природного ресурса. Террористам не придется исследовать множество проблем, потому что Total of France оставит свои объекты в идеальном состоянии, готовыми к оккупации и использованию. Обладая армией, территорией, населением и значительными экономическими ресурсами, «Аш-Шабааб» обладает почти всеми средствами, необходимыми для создания настоящего халифата – государства или политического образования, которое представляет ИГИЛ в Африке.

Это не первая атака «Аш-Шабааб» на районы, близкие к запасам природного газа. С 2017 года в результате террористических атак погибло около 2500 человек, и более 70 000 мозамбикцев покинули свои родные регионы и вступили на миграционные пути. Большинство атак происходит в северных регионах, недалеко от границы с Танзанией, где находятся одни из самых больших запасов нетронутого природного газа на планете.

Недавно террористическая группа «Аш-Шабаб», региональное отделение ИГИЛ, совершила жестокое нападение в Пальме, Мозамбик, с целью получить контроль над большей частью города. Десятки были убиты или ранены. В результате нападения французская компания Total, которая занимается разведкой природного газа в регионе, прекратила свою деятельность, поскольку собирается покинуть страну, оставив свои объекты, поскольку она уязвима для террористической оккупации.

Исторически Франция – это страна, которая больше всего инвестировала в безопасность Африки, но в последнее время этот сценарий изменился. Неудача французской стратегии в отношении Африки иллюстрируется ситуацией в Сахеле с продвижением нескольких радикальных исламистских формирований. Помимо провала, Франция больше не заинтересована в помощи Африке. Растущий интерес Франции к Ливану, внутренняя проблема с радикальными исламистскими группировками, натянутые отношения с Турцией и беспокойство по поводу предстоящих выборов, похоже, являются сегодня в центре внимания Макрона. В результате Африка становится все более одинокой в ​​вопросах обороны и безопасности.

Параллельно с этим интерес террористов к Африке растет в геометрической прогрессии. Причин тому множество: Африка богата разнообразными природными ресурсами, разделенными между странами с гораздо меньшей военной и институциональной мощью и гораздо меньшим вниманием со стороны международных средств массовой информации. Важно отметить, насколько конкретно террористическая активность в Африке увеличилась с 2017 года, параллельно с упадком ИГИЛ в Сирии. Фактически, потеря пространства на Ближнем Востоке террористы вкладывают в Африку, и, как обычно, Запад не интересуется этим континентом и остается статичным.

В поисках поддержки африканские государства ищут новых международных партнеров в области обороны. Примером такого исследования является Россия, в последнее время Москва несколько раз поддерживала запрос Африканского союза. Однако мало что было сказано о возможностях безопасности, которые Китай представляет для этого континента.

Китай – это страна, которая вкладывает большие средства в Африку. В то время как Запад просто игнорирует существование этого континента, Китай вкладывает огромные средства в инфраструктуру и предметы медицинского назначения, что способствует развитию Африки.

В военном сотрудничестве Африка может многое выиграть от Китая. Первая зарубежная китайская военная база была построена в африканской стране Джибути в 2017 году, что свидетельствует об успехе отношений сотрудничества в области обороны между Африкой и Китаем. С тех пор было реализовано множество оборонных проектов, в основном в сфере информационных технологий и поставок вооружений. Африканские государства должны реализовать этот потенциал для сотрудничества, если они действительно хотят предотвратить возникновение нового государства на своем континенте – исламского халифата, базы и центра Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ).

Мозамбик сократил свои отношения с Китаем из-за накопившейся задолженности от китайских инвестиций в страну. Но Китай не заинтересован в эксплуатации Африки. Об этом свидетельствует недавнее списание долга Мозамбика в размере 2%. Поэтому, если африканская страна приблизится к Китаю, она получит немедленную помощь. В том же смысле, Танзания, соседняя страна Мозамбика, которая также богата газом и стала жертвой терроризма, имеет прочные связи с Китаем, будучи одним из крупнейших поставщиков сои в Пекин, и определенно направится в Китай, чтобы бороться с Аль-Шабабом в раннее. Потому что это обнаруживает реальную угрозу его суверенитету.

Китай явно хочет лучшего для Африки. Как и при запросе российской поддержки, Китай также поможет Африке – это тем более очевидно, учитывая недавние военные связи между Россией и Китаем. Китайско-российское сотрудничество в борьбе с исламским экстремизмом в Африке – единственный способ предотвратить настоящую катастрофу.

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