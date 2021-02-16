Китай блокирует BBC World News после того, как Великобритания отозвала лицензию CGTN

BBC Radio House в Лондоне
Карл Курт | Getty Images
ЛОНДОН. После того, как страна запретила BBC вещать на своих граждан, стало меньше телеканалов, предназначенных для 1,4 миллиарда человек в Китае, которые могли бы смотреть этот китайский Новый год.
Китайское национальное управление по радио и телевидению заявило в пятницу, что не позволит BBC World News продолжать вещание в Китае и Гонконге. BBC обвинила Британскую радиовещательную корпорацию в невыполнении требования о том, чтобы новости были честными и справедливыми, и обвинила ее в нанесении ущерба национальным интересам Китая.
В заявлении BBC говорится: «BBC является самым надежным ведущим международных новостей и сообщает по всему миру справедливо, беспристрастно, без страха и предпочтений».
Она добавила: «Мы разочарованы тем, что китайские власти решили пойти на это».
BBC недавно освещала ряд деликатных вопросов в Китае, в том числе ее отношение к уйгурскому меньшинству в китайской провинции Синьцзян.
2 февраля BBC сообщает О предполагаемом изнасиловании и пытках женщин в уйгурских лагерях «перевоспитания». Китайское правительство заявило BBC, что обвинения «совершенно необоснованны». По ее словам, «центры» в Синьцзяне созданы для борьбы с экстремизмом и развития профессиональных навыков уйгуров.
Что касается коронавируса, Кадры из трансляции BBC В декабре это были люди, насильственно депортированные для проверки властями. Также Он спросил, были ли смертные в Китае. Можно доверять.
Китай раскритиковал BBC за ее репортажи о Синьцзяне и коронавирусе. Посольство Китая в Лондоне не ответило на запрос CNBC о комментариях, но правительство Китая заявляет, что его ответ на вирус был быстрым и эффективным.
Тим Дэйви, председатель BBC, ответил в субботу на решение Китая, заявив, что «свобода СМИ важна».
Генеральный директор вещателя Он сказал в Твиттере Последние события вызывают «крайнюю тревогу», и он утверждал, что BBC должна иметь возможность делать свои репортажи «без страха и предпочтений».
Он добавил: «Серьезную обеспокоенность вызывает то, что наших журналистов ограничивают и сокращают их работу».
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил в четверг, что решение Китая запретить BBC World News в Китае является «неприемлемым ограничением» свободы СМИ.
«В Китае действуют одни из самых строгих ограничений свободы СМИ и интернета во всем мире, и этот последний шаг только навредит репутации Китая в глазах всего мира», – сказал он в Twitter. CNBC связалась с посольством Китая в Лондоне для комментариев.
Клуб иностранных корреспондентов Китая, профессиональная ассоциация журналистов в Пекине, заявил, что обеспокоен причинами, приведенными Национальным управлением радио и телевидения Китая для запрета Би-би-си, в том числе обвинением в том, что передачи Би-би-си нанесли ущерб национальным интересам Китая и подорвал единство Китая.
FCCC заявила, что, по ее мнению, такая формулировка «направлена на предупреждение иностранным СМИ, работающим в Китае, что они могут столкнуться с санкциями, если их репортажи не будут соответствовать линии китайской стороны в отношении Синьцзяна и других районов проживания этнических меньшинств».
Сотрудник BBC, пожелавший остаться неназванным из-за деликатного характера обсуждения, сказал CNBC, что «общественность явно тревожит исчезновение беспристрастной службы новостей».
Между тем, Мэтью Бреннан, технологический аналитик из Китая, сказал CNBC, что запрет – это позор, но это не удивительно.
Что послужило поводом для запрета
Запрет был введен после того, как британский регулятор СМИ Ofcom отозвал лицензию у CGTN, англоязычного новостного канала в Китае.
Ofcom заявил 4 февраля, что CGTN предоставила недостоверные данные о собственности и “в конечном итоге контролируется Коммунистической партией Китая”.
Ричард Сэмбрук, бывший директор отдела глобальных новостей BBC, который отвечал за руководство международными новостными службами BBC, сказал CNBC, что запрет BBC был прямым ответом.
«Китай предсказуемо отреагировал на BBC World News», – сказал Сэмбрук, который сейчас является директором пресс-центра Кардиффского университета. «Китай уже запрещает услуги BBC на китайском языке и в значительной степени веб-сайт BBC. Этот своего рода« ответный »ход СМИ напоминает нам о прошлых годах (например, во время холодной войны), когда они не были чем-то необычным».
«Было бы лучше рассматривать эти шаги как отражение сдерживающего эффекта в отношениях между Соединенным Королевством и Китаем – в соответствии с изменением отношений между Китаем и Западом в более широком смысле», – добавил Самбрук.
Сэмбрук сказал, что коммерческое предприятие BBC World News потеряет часть дохода в результате запрета.
Расмус Нильсен, директор Института исследований журналистики Рейтер при Оксфордском университете, сказал, что решение BBC несравнимо с решением CGTN.
Нильсен сказал, что, хотя решение Ofcom касалось структуры собственности CGTN, решение Китая запретить BBC касалось контента.
Нильсен отметил, что любой в Великобритании все еще может получить доступ к CGTN, и они не могут смотреть его по телевизору.
«Важно помнить, что, хотя телетрансляция имеет символическое значение, это действительно тривиально с точки зрения охвата CGTN в Великобритании и за рубежом», – сказал Нильсен, добавив, что у канала меньше миллиона зрителей, что меньше половина Sky Cinema. Научно-фантастический канал ужасов.
«Можно сказать, что настоящая аудитория этого портала находится в сети, и решение Ofcom ничего не меняет в отношении чьей-либо способности получить доступ к контенту CGTN на своем веб-сайте, через Facebook, через Twitter, YouTube или любой другой носитель».
Не сильно влияет?
Керри Аллен, китайский медиа-аналитик BBC News, который переводит, пишет, редактирует и транслирует статьи с точки зрения китайских СМИ, отметил, что последний шаг не окажет большого влияния на людей в Китае.
«Это (BBC World News TV) можно найти только в отелях и дипломатических комплексах, и зрители привыкли видеть, как экран внезапно становится черным, когда распространяются новости о Китае», – сказала она.
«Недавно китайские СМИ хотели нарисовать картину того, как Великобритания подавляет голоса китайцев, и вместо этого подчеркнули плохие репортажи о Китае», – сказал Аллен. «В государственных СМИ, занимающих такую позицию, есть определенная ирония, потому что это то, что Китай уже сделал в долгосрочной перспективе – цензуру любой медиа-организации, которая противоречит правительственной риторике и историям, изображающим Китай в негативном свете».
Аллен отметил, что люди в стране могут получить доступ к веб-сайту BBC и радиостанциям BBC, если они используют VPN или виртуальную частную сеть.
что случилось после этого?
Нильсен сказал, что решение Китая запретить BBC World News было больше связано с политикой, чем со СМИ.
Он сказал, что на самом деле это нельзя считать ничем иным, как “выстрелом предупреждения, что любые ограничения, налагаемые на способность Китая проецировать свою мягкую силу за границу, могут быть встречены аналогичными шагами в самом Китае”.
«Я думаю, что и международные СМИ, и международные журналисты спрашивают, в какой степени и как долго они смогут вести репортажи с материка, в частности, если они освещают вопросы, которые китайское правительство считает деликатными или спорными».