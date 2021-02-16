Китай блокирует BBC World News после того, как Великобритания отозвала лицензию CGTN

ЛОНДОН. После того, как страна запретила BBC вещать на своих граждан, стало меньше телеканалов, предназначенных для 1,4 миллиарда человек в Китае, которые могли бы смотреть этот китайский Новый год.

Китайское национальное управление по радио и телевидению заявило в пятницу, что не позволит BBC World News продолжать вещание в Китае и Гонконге. BBC обвинила Британскую радиовещательную корпорацию в невыполнении требования о том, чтобы новости были честными и справедливыми, и обвинила ее в нанесении ущерба национальным интересам Китая.

В заявлении BBC говорится: «BBC является самым надежным ведущим международных новостей и сообщает по всему миру справедливо, беспристрастно, без страха и предпочтений».

Она добавила: «Мы разочарованы тем, что китайские власти решили пойти на это».

BBC недавно освещала ряд деликатных вопросов в Китае, в том числе ее отношение к уйгурскому меньшинству в китайской провинции Синьцзян.

2 февраля BBC сообщает О предполагаемом изнасиловании и пытках женщин в уйгурских лагерях «перевоспитания». Китайское правительство заявило BBC, что обвинения «совершенно необоснованны». По ее словам, «центры» в Синьцзяне созданы для борьбы с экстремизмом и развития профессиональных навыков уйгуров.

Что касается коронавируса, Кадры из трансляции BBC В декабре это были люди, насильственно депортированные для проверки властями. Также Он спросил, были ли смертные в Китае. Можно доверять.

Китай раскритиковал BBC за ее репортажи о Синьцзяне и коронавирусе. Посольство Китая в Лондоне не ответило на запрос CNBC о комментариях, но правительство Китая заявляет, что его ответ на вирус был быстрым и эффективным.

Тим Дэйви, председатель BBC, ответил в субботу на решение Китая, заявив, что «свобода СМИ важна».

Генеральный директор вещателя Он сказал в Твиттере Последние события вызывают «крайнюю тревогу», и он утверждал, что BBC должна иметь возможность делать свои репортажи «без страха и предпочтений».

Он добавил: «Серьезную обеспокоенность вызывает то, что наших журналистов ограничивают и сокращают их работу».

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил в четверг, что решение Китая запретить BBC World News в Китае является «неприемлемым ограничением» свободы СМИ.

«В Китае действуют одни из самых строгих ограничений свободы СМИ и интернета во всем мире, и этот последний шаг только навредит репутации Китая в глазах всего мира», – сказал он в Twitter. CNBC связалась с посольством Китая в Лондоне для комментариев.

Клуб иностранных корреспондентов Китая, профессиональная ассоциация журналистов в Пекине, заявил, что обеспокоен причинами, приведенными Национальным управлением радио и телевидения Китая для запрета Би-би-си, в том числе обвинением в том, что передачи Би-би-си нанесли ущерб национальным интересам Китая и подорвал единство Китая.

FCCC заявила, что, по ее мнению, такая формулировка «направлена ​​на предупреждение иностранным СМИ, работающим в Китае, что они могут столкнуться с санкциями, если их репортажи не будут соответствовать линии китайской стороны в отношении Синьцзяна и других районов проживания этнических меньшинств».

Сотрудник BBC, пожелавший остаться неназванным из-за деликатного характера обсуждения, сказал CNBC, что «общественность явно тревожит исчезновение беспристрастной службы новостей».

Между тем, Мэтью Бреннан, технологический аналитик из Китая, сказал CNBC, что запрет – это позор, но это не удивительно.