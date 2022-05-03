Китай будет смотреть и учиться на неудачах России в Украине

До вторжения президента России Владимира Путина в Украину было модно предположить, что его китайский коллега Си Цзиньпин согласится тщательно изучить военные действия России и их последствия для военного нападения Китая на Тайвань. Теперь Пекин должен признать тот факт, что Россия поступила плохо и что Запад был на удивление последовательным в наложении разрушительных финансовых санкций на Москву.

На данный момент Си должен извлечь как минимум пять военных уроков из российской кампании.

Во-первых, российское военное планирование продемонстрировало очень слабое отношение к тактической координации, в том числе к использованию военной силы небольшими группами размером с батальон, а не к созданию подавляющих и скоординированных сил для достижения главной стратегической цели — оккупации Киева. Судя по всему, произошел серьезный сбой в совместных операциях и командовании в целом. А такие авторитарные страны, как Россия, содержат армии, в которых личная инициатива отвергается.

Автор подхода России к гибридной войне, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов объявил о новой доктрине российской войны в 2013 году. Герасимов считал, что обычные боевые действия между армиями остались в прошлом. Вместо этого он призвал к «дальнодействующим бесконтактным мерам против противника», утверждая, что «информационное пространство открывает широкие асимметричные возможности для снижения боеспособности противника». Он говорил о «совершенно процветающей нации» противника, которая в результате этой атаки погрузилась в «паутину анархии».

Так почему же исчезла военная философия Герасимова? Сегодня российское военное планирование в Украине делает акцент не на обычных боевых действиях между устаревшими армиями, а на грубой обычной войне. Большинство из нас ожидало, что первая российская кампания станет массированной кибератакой на украинское военное командование и управление, разведывательные сети и системы ПВО, а также управление воздушным движением и производство электроэнергии. Кажется, ничего из этого не произошло.

Во-вторых, логистическая координация Москвы и планирование пополнения запасов, похоже, были основаны на ожидании оккупации Киева в течение 48–72 часов. Вместо этого у танков закончилось топливо, а солдаты разграбили супермаркеты в поисках еды. После девяти недель нескоординированных боевых действий в городах российская армия ушла из Киева, чтобы сосредоточиться на том, что она теперь называет своей главной военной целью — оккупации Донбасса на востоке Украины.

В-третьих, данные разведки о вероятном положении оккупированного украинского народа серьезно вводили в заблуждение. Директор Пятой службы, Службы внешней разведки России, отвечающей за Украину, был отстранен от должности и отправлен в печально известную Лефортовскую тюрьму в Москве. Судя по всему, он посоветовал Путину, чтобы украинцы встретили российские силы вторжения с распростертыми объятиями и цветами.

В-четвертых, Россия по-прежнему полагается на призывников, составляющих около 30% ее вооруженных сил, многие из которых — подростки, которым сказали, что они просто направляются на военные учения. Их духи на дне. Руководить русскими войсками посылают старших генералов, в результате чего восемь или девять из них убиты (и даже сам Герасимов ранен). Умный украинский способ обращения с военнопленными в российской армии — конфисковать их мобильные телефоны, позвонить их матерям и предложить им приехать в Украину и забрать своих сыновей. Какая гениальная тактика по деморализации русских призывников!

Но плохо работают не только новобранцы. Некоторые российские элитные силы, в том числе некоторые члены знаменитой 76-й воздушной гвардейской дивизии, отказываются продолжать бой.

Наконец, имеется множество свидетельств посредственной эффективности многих российских танков, бронетранспортеров, артиллерийских бригад и ракет. Во многом это связано с плохим обслуживанием. Также есть проблема с оборудованием, которое страдает отсутствием основных комплектующих, потому что оно никогда не устанавливалось или было украдено для продажи на черном рынке.

Си захочет убедить себя, что в НОАК нет таких фундаментальных военных недостатков. Но правда в том, что многие из них глубоко укоренились в коррумпированной коммунистической системе Китая.

Кроме того, существуют более широкие политические и стратегические вызовы, стоящие перед Пекином в мире после украинского вторжения. Во-первых, Россия только что продемонстрировала, что вторжение в другую страну — непростая задача, когда есть сильное местное сопротивление. Достаточно сложно при пересечении сухопутной границы, но совсем другой задачей для Китая станет вторжение при пересечении 160 км Тайваньского пролива. На протяжении всей истории десантные атаки были одними из самых сложных и потенциально опасных военных операций.

Еще один факт заключается в том, что жители захваченной страны редко приветствуют иностранных военных оккупантов. Путин утверждает, что русские и украинцы — это «один народ — все едино», объединенные общей историей, культурой и духовным пространством. Это ясно доказало, что это не так, и теперь украинцы видят в России жестокую и безжалостную оккупационную державу. В случае Тайваня более 70% 24-миллионного населения идентифицируют себя как тайваньцы, а не китайцы. Этот процент, вероятно, будет увеличиваться с годами, а число тех, кто идентифицирует себя как китайца, сокращается.

Сейчас предполагается, что Си с тревогой смотрит на российский военный опыт оккупации Украины и катастрофические разведывательные данные, предоставленные российскими агентствами. Он должен принять срочные меры, чтобы получить лучший совет от своего «лучшего друга» Путина.

Второй стратегический вызов Пекина — это то, как Европейский союз и более широкое западное демократическое сообщество так быстро согласились на серьезные карательные экономические санкции против России. Это были не просто обычные торговые и товарные санкции, но, что более важно, значительное внимание уделялось всеобъемлющим финансовым мерам, включающим санкции в отношении рублевых торговых и банковских операций с Россией, а также санкции за доступ Москвы к ее крупным валютным резервам на сумму более более 700 миллиардов долларов США. Любые будущие подобные финансовые санкции против Китая со стороны Запада будет трудно выдержать из-за огромной разницы в масштабах экономических взаимоотношений между Россией и Западом и Китаем. Однако это не та проблема, которую Пекин может отвергнуть как совершенно неправдоподобную возможность.

Третий стратегический вызов Пекина заключается в том, что Китай, в отличие от России, не имеет прямого опыта военных конфликтов. Опыт Москвы включает девятилетнюю оккупацию Афганистана с 1979 г., чеченские войны 1990-х гг., нападение на Грузию в 2008 г., оккупацию Крыма и Донецкой области и Луганска на востоке Украины в 2014 г., а также участие в Сирии. . С 2015 года.

В последний раз Народно-освободительная армия в гневе выстрелила в 1979 году, когда Пекин решил «преподать Вьетнаму урок» по поводу оккупации Камбоджи. Фактически, Народно-освободительная армия изо всех сил пыталась заявить о себе против могущественных вьетнамских сил в бою, который у нее был всего за несколько лет до того, как Америка потерпела поражение во Вьетнамской войне.

Помимо некоторых столкновений на сибирской границе с Советским Союзом в 1968 году, другой опыт ведения боевых действий Народно-освободительной армии был в Корейской войне, где она полагалась на массовые атаки плохо обученных крестьянских сил. Этот недостаток боевого опыта станет критическим недостатком Народно-освободительной армии Китая в конфликте высокой интенсивности с участием Тайваня.

Все эти факторы в совокупности должны заставить Си задуматься о необходимости быть очень осторожным при вторжении на Тайвань.