Джонатан Чен/преподаватель, CNA



Тайвань уже давно имел бы официальные отношения с Аргентиной, если бы не вмешательство Китая, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Юэ испаноязычному новостному интернет-сайту Infobae в интервью, опубликованном во вторник.

Он сказал, что Пекин оставил после себя ряд невыполненных обещаний в Латинской Америке, в том числе обещания построить Никарагуанский Гранд-канал, аэропорты, доки, порты и промышленные зоны в Сальвадоре.

С другой стороны, Бразилия, Аргентина, Чили, Мексика и другие страны имеют прагматичные и развитые отношения с Тайванем на основе сотрудничества в области экономики, культуры, технологий и науки.

Фото предоставлено Министерством иностранных дел

Юэ сказал, что, хотя Тайвань «счастлив жить и давать жить другим», Китай требует, чтобы другие страны разорвали связи с Тайванем, прежде чем устанавливать дипломатические отношения.

Он сказал, что вторжение России в Украину позволило международному сообществу увидеть опасность войны на Тайване, который Китай никогда не отказывался от своих амбиций вторжения.

Он добавил, что ухаживания Китая за Гондурасом являются символом его усилий по изоляции Тайваня.

Он сказал, что по мере того, как Гондурас отдаляется от Тайбэя, другие страны сближаются, ссылаясь на недавние визиты в Тайбэй делегаций из Германии, Великобритании, Чехии, Парагвая, Румынии и Северной Македонии.

Международная политика Тайбэя не может быть истолкована как провокационная, когда Китай стремится объявить Тайвань своим, сказал Юэ, добавив, что поведение Пекина похоже на поведение Аргентины, требующей, чтобы Уругвай стал одной из ее провинций.

Юй сказал, что Тайвань является первой линией защиты свободы и демократии от угрозы, исходящей от китайской гегемонии, и занимает ключевое положение в глобальных цепочках поставок технологий и морских коммуникаций.

Он добавил, что война на Тайване будет иметь еще более серьезные последствия, чем конфликт на Украине.

Юэ сказал, что передовые тайваньские чипы, попадающие в руки Китая, станут серьезной угрозой для демократии, а нехватка поставок, вызванная крупным конфликтом, нанесет ущерб мировой экономике.

«Часы остановятся», — добавил он.

Infobae является одной из самых читаемых испаноязычных новостных платформ в мире, говорится в вчерашнем заявлении Государственного департамента. Только в Латинской Америке у нее 100 миллионов читателей.