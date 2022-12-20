Китай: военно-морские маневры между Китаем и Россией для «углубления» партнерства

«Эти совместные учения призваны продемонстрировать решимость и способность двух сторон совместно реагировать на угрозы безопасности на море… и углубить китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство и координацию в новую эпоху», — говорится в уведомлении.
В учениях примут участие ракетный крейсер «Варяг», эсминец «Маршал Шапошников» и два крейсера Тихоокеанского флота.
В министерстве сообщили, что ВМС Китая планируют задействовать в учениях несколько надводных боевых кораблей и подводную лодку, а также в них примут участие самолеты обеих сторон.
Китайская сторона ничего сразу не сказала о том, какие подразделения будут участвовать.
Отложив в сторону десятилетия взаимного недоверия, Китай и Россия активизировали такие учения в рамках своей внешней политики, направленной на противодействие либеральному политическому порядку Запада, возглавляемому США.
Китай отказался критиковать вторжение России в Украину в Организации Объединенных Наций или даже называть его таковым, осуждая западные санкции против Москвы и обвиняя Вашингтон и НАТО в том, что они провоцируют Владимира Путина на действия. Китай объявил о «безграничной» дружбе с Россией за несколько недель до вторжения и остается крупным покупателем российской нефти и газа, закупаемых с большой скидкой, хотя неизвестно, продавал ли он Москве военную технику.
В ноябре бомбардировщики Ту-95 ВВС России и китайские бомбардировщики H-6K провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. В рамках учений российские бомбардировщики впервые приземлились в Китае, а китайские бомбардировщики взяли курс на авиабазу в России.
В сентябре Китай направил более 2000 военнослужащих, а также более 300 боевых машин, 21 боевой самолет и три боевых корабля для участия в комплексных совместных учениях с Россией.
Россия, в свою очередь, твердо поддержала Китай на фоне напряженности в отношениях с Соединенными Штатами из-за Тайваня.
На прошлой неделе Китай также направил эскадру военно-морских кораблей через проливы вблизи Японии в западную часть Тихого океана, поскольку Пекин раскритиковал принятие Токио новой стратегии национальной безопасности, которая занимает более наступательную позицию — в основном в результате предполагаемой угрозы со стороны Китай.
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