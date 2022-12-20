Китай: военно-морские маневры между Китаем и Россией для «углубления» партнерства

Китай заявляет, что китайско-российские военно-морские учения, начавшиеся в среду, направлены на «углубление» сотрудничества между двумя сторонами, чей неформальный антизападный союз окреп после вторжения Москвы в Украину. Учения будут проводиться у побережья провинции Чжэцзян, к югу от Шанхая, до следующего вторника, согласно краткому уведомлению, опубликованному в понедельник Командованием Восточного театра военных действий Китая правящей коммунистической партии, Народно-освободительной армией.

«Эти совместные учения призваны продемонстрировать решимость и способность двух сторон совместно реагировать на угрозы безопасности на море… и углубить китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство и координацию в новую эпоху», — говорится в уведомлении.

В учениях примут участие ракетный крейсер «Варяг», эсминец «Маршал Шапошников» и два крейсера Тихоокеанского флота.



В министерстве сообщили, что ВМС Китая планируют задействовать в учениях несколько надводных боевых кораблей и подводную лодку, а также в них примут участие самолеты обеих сторон.

Китайская сторона ничего сразу не сказала о том, какие подразделения будут участвовать.

Отложив в сторону десятилетия взаимного недоверия, Китай и Россия активизировали такие учения в рамках своей внешней политики, направленной на противодействие либеральному политическому порядку Запада, возглавляемому США.

Китай отказался критиковать вторжение России в Украину в Организации Объединенных Наций или даже называть его таковым, осуждая западные санкции против Москвы и обвиняя Вашингтон и НАТО в том, что они провоцируют Владимира Путина на действия. Китай объявил о «безграничной» дружбе с Россией за несколько недель до вторжения и остается крупным покупателем российской нефти и газа, закупаемых с большой скидкой, хотя неизвестно, продавал ли он Москве военную технику.

В ноябре бомбардировщики Ту-95 ВВС России и китайские бомбардировщики H-6K провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. В рамках учений российские бомбардировщики впервые приземлились в Китае, а китайские бомбардировщики взяли курс на авиабазу в России.

В сентябре Китай направил более 2000 военнослужащих, а также более 300 боевых машин, 21 боевой самолет и три боевых корабля для участия в комплексных совместных учениях с Россией.

Россия, в свою очередь, твердо поддержала Китай на фоне напряженности в отношениях с Соединенными Штатами из-за Тайваня.

На прошлой неделе Китай также направил эскадру военно-морских кораблей через проливы вблизи Японии в западную часть Тихого океана, поскольку Пекин раскритиковал принятие Токио новой стратегии национальной безопасности, которая занимает более наступательную позицию — в основном в результате предполагаемой угрозы со стороны Китай.