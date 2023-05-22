Китай вызывает посла Японии из-за действий G7

ПЕКИН (Рейтер) — Министерство иностранных дел Китая сообщило в своем заявлении поздно вечером в воскресенье, что заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун вызвал посла Японии, чтобы зафиксировать протесты по поводу «ажиотажа вокруг вопросов, связанных с Китаем» на саммите G7 в минувшие выходные.

Сунь заявил, что Япония сотрудничала с другими странами на саммите G7 «в совместных действиях и заявлениях… чтобы очернить и напасть на Китай, грубо вмешиваться во внутренние дела Китая и нарушать основные принципы международного права и дух четырех политических документов между Китай и Япония», ссылаясь на заявление Китая. Совместное японское заявление 1972 года.

Он сказал, что действия Японии наносят ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая, а Китай «сильно недоволен и категорически против».

«Япония должна исправить свое понимание Китая, отстаивать стратегическую автономию, соблюдать принципы четырех китайско-японских политических документов и конструктивно способствовать стабильному развитию двусторонних отношений», — сказал Сунь.

Посольство Китая в Великобритании ранее попросило Лондон прекратить клевету и клевету на Китай, чтобы избежать дальнейшего ущерба отношениям между Китаем и Соединенным Королевством.

(Отчетность Лиз Ли; редактирование Тома Хогга)