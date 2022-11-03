Китай выигрывает командный титул среди мужчин, восстанавливается после катастрофы; Соединенным Штатам не хватает медали

Китайская гимнастика для мужчин.

Китай оправился от ужасного квалификационного дня и выиграл командный титул среди мужчин на чемпионате мира по гимнастике с самой большой разницей за 15 лет. Соединенные Штаты заняли пятое место, продлив медаль за засуху после завоевания бронзы в 2014 году.

В отборочных матчах Китай, обладающий наибольшим количеством командных титулов в истории, увидел восемь выпадений из 18 обычных матчей, которые они будут использовать в финале. Но проиграть восьмикомандный финал китайцам не грозило. Они квалифицировались на четвертом месте, и результаты переигрываются после квалификации.

Они одержали победу между полем, полным ошибок, в финале в среду в Ливерпуле, Англия, во главе с Чанг Бохэнкоторый получит повторяющийся титул чемпиона мира в пятницу.

Китайцы набрали 257,858 балла, отставая от своего давнего соперника Японии на 4463 балла. Это был самый большой перевес в турнире со времен чемпионата мира 2007 г. До среды последние четыре титула чемпиона мира среди мужчин, а также Олимпийские игры в Токио разыгрывались с разницей менее одного очка.

Гимнастические миры: расписание трансляций | последствия

Отсутствие российских гимнасток, олимпийских чемпионов, теперь запрещенных из-за войны на Украине, открыло пьедестал почета за Китаем и Японией.

Великобритания выбралась из руин тяжелых команд и завоевала бронзовую медаль над Италией, несмотря на то, что за последнее десятилетие у нее не было самой большой звезды. Макс Уитлок. Двукратный олимпийский чемпион взял передышку после Токио.

Соединенные Штаты, занявшие третье место в финале, допустили серьезные ошибки в упражнениях на коне, дальнем бревне и вольных упражнениях, которые стоили команде медали. Американцы, которые также заняли пятое место на Олимпийских играх в Токио, столкнулись с самой продолжительной засухой с тех пор, как они теряли подиумы на всех Олимпийских и всемирных играх в период с 1985 по 2000 год.

Миры продолжатся в четверг финалом женского многоборья (14:50 по восточному времени, павлин). Ребекка Андраде Предпочитал стать первым бразильцем, выигравшим титул чемпиона мира в многоборье. американцы Чили Джонс И нефритовое карри Они тоже претенденты на медаль.

История продолжается

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Мир гимнастики: Китай выигрывает командный титул среди мужчин, восстанавливается после катастрофы; Соединенным Штатам не хватает медали Первоначально появился NBCSports.com