Китай говорит, что ему необходимо улучшить отношения с Россией, поскольку мир в суматохе

ПЕКИН, 7 марта. В условиях беспорядков в мире Китаю необходимо улучшить отношения с Россией, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

Выступая перед журналистами на ежегодной парламентской сессии в Пекине, Цинь сказал, что тесные связи между двумя лидерами — президентом Си Цзиньпином и президентом Владимиром Путиным — закрепили китайско-российские связи.

Он не дал однозначного ответа на вопрос, посетит ли Си Россию через неделю после парламентской сессии Китая.

На вопрос, могут ли Китай и Россия отказаться от доллара США и евро в двусторонней торговле, Цинь сказал, что страны должны использовать любую эффективную, безопасную и надежную валюту.

«Валюта не должна быть козырем для односторонних санкций, но и прикрытием для запугивания или принуждения», — сказал он.

Китай, который отказывается называть Россию агрессором в конфликте на Украине, часто критикует США за запугивание других стран посредством односторонних санкций.

Репортаж Райана Ву; Автор Ю Лун Тянь; Под редакцией Кристофера Кушинга и Линкольна Фиста.

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