Китай готовится эксплуатировать Россию в обмен на экономическую помощь в войне

Высокопоставленный помощник по безопасности в администрации Трампа заявил в среду, что Китай использует попугаев для российской пропаганды войны на Украине, резко критикует Вашингтон и может молчаливо поддерживать вторжение в Москву, но Пекин также готов использовать ситуацию, чтобы поднять свою власть в регионе.

Китайцы рассматривают господство, а не партнерство с Россией, сказал генерал-лейтенант армии в отставке Кит Келлог, который работал советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса. Как вторжение России в Украину уже меняет мировой порядок.

В «Вашингтонском брифинге», ежемесячном виртуальном форуме, организованном фондом «Вашингтон таймс», г-н Келлогг предсказал, что Китай выиграет от экономического давления России в условиях западных санкций — чтобы спасти Москву, но за это придется заплатить.

«[China] — это страна, которая использует долговую дипломатию лучше, чем какая-либо другая», — сказал г-н Келлог, добавив, что любые шаги по оказанию помощи России будут «основаны на условиях», причем условия будут «какими бы они ни были». [Chinese President Xi Jinping] Хочет. «

Роберт Джозеф, бывший заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, и Джозеф ДеТрани, бывший сотрудник ЦРУ и давний дипломатический советник по политике США в Азии, одолжили оценку генерала Келлогга на мероприятии. Однако оба предупредили, что динамика Китая и России сложна, поскольку Москва и Пекин не доверяют друг другу, несмотря на общее желание подорвать влияние США на мировой арене.

«Это утилитарные отношения, — сказал мистер Джозеф. «Конечно, между ними нет потерянной любви, между ними, безусловно, много подозрений и, безусловно, китайское желание по существу сделать Россию вассальным государством посредством взаимных экономических отношений».

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«Но я думаю, что они едины… в своей оппозиции Соединенным Штатам», — сказал он. Он добавил, что подход США должен заключаться в использовании напряженности, но «я не думаю, что мы до сих пор проделали очень хорошую работу для этого».

Г-н ДеТрани назвал нынешнее соглашение между Россией и Китаем «браком по расчету», который «имеет отношение к обеим странам, рассматривающим Соединенные Штаты как противника».

Вопрос о том, в какой степени тирания правления Коммунистической партии в Пекине и тирания президента России Владимира Путина в Москве действительно объединятся ради победы над либеральной демократией, свободой слова и верховенством закона во всем мире, является предметом растущих споров. Большинство согласны с тем, что Китай намерен дождаться полного краха российской экономики, прежде чем помогать Москве, чтобы лучше доминировать в послевоенном союзе.

Агентство Reuters сообщило в среду, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Китая соблюдают существующие контракты с Россией на нефть, но до сих пор избегали новых, несмотря на большие скидки, и эффективно соблюдают западные санкции, введенные после вторжения 24 февраля.

Г-н Келлог заявил во вторник, что китайские официальные лица «все рассматривают стратегически и рассматривают все в долгосрочной перспективе». «Мы рассматривали китайцев в администрации Трампа как главную угрозу, как противника, с которым нам придется хорошо бороться в будущем в экономическом, военном и дипломатическом плане».

На другом фронте г-н Келлог сказал, что г-н Байден оказывает американское влияние на события в Украине, используя экстремистскую риторику, заявив, что г-н Байден совершил «роковую ошибку», назвав г-на Путина военным преступником.

«Вы не можете отменить эти комментарии», — сказал он, отметив, что г-н Путин, вероятно, будет настолько зол, что «у Соединенных Штатов, я думаю, сейчас нет шансов быть хорошим посредником» в любых будущих мирных переговорах.

Он подчеркнул, что президент Трамп был более осмотрителен в комментариях к иностранным противникам. «Он сказал, что вы должны следить за своим языком как лидер», — сказал г-н Келлог. «Большинство людей не верили, что он будет так думать, но он думал».

Г-н Келлог сказал, что Вашингтон неправильно оценил степень гнева и недовольства г-на Путина в связи с распадом Советского Союза, за которым последовало провозглашение Украиной независимости в 1991 году. Вашингтон недооценил: «Насколько это плохо? [the Russians] чувствовать о [NATO] расширения», добавив, что Соединенным Штатам следует опасаться подобных просчетов в будущем.

«Я думаю, об этом должен думать президент Байден, когда он делает свои комментарии», — сказал г-н Келлог.