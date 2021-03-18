Китай добивается саммита Байдена Си в апреле, если переговоры по Аляске увенчаются успехом

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Пекин добивается встречи между Джо Байденом и Си Цзиньпином в следующем месяце, если первые переговоры на высоком уровне между США и Китаем на Аляске, которые начнутся в четверг, будут плодотворными, по словам людей, знакомых с ситуацией.

Один человек сказал, что встреча Байдена и Си, как и предполагалось китайскими официальными лицами, будет организована около Дня Земли 22 апреля, чтобы продемонстрировать сосредоточенность двух лидеров на борьбе с изменением климата. Байден действительно был готов собрать мировых лидеров в тот день, чтобы побудить мир к еще большим амбициям по сокращению выбросов парниковых газов. The Wall Street Journal был первым, кто сообщил об ожиданиях встречи.

На вопрос, будут ли дипломаты обсуждать встречу Си Байдена во время переговоров на Аляске и будет ли встреча между двумя лидерами, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь сказал, что таких договоренностей не было. Позже он добавил, что две страны обсудят ряд вопросов.

И Соединенные Штаты, и Китай преуменьшили ожидания относительно переговоров на Аляске, которые намечены на прошлый четверг и пятницу по местному времени. Государственный секретарь Энтони Блинкен и национальная безопасность Советник Джейк Салливан будет представлять Соединенные Штаты, а министр иностранных дел Ван И и член Политбюро Ян Цзечи будут говорить от имени Китая.

Цуй Тянькай, посол Китая в США, заявил в своем выступлении по государственному Центральному телевидению Китая, что ожидания Китая от встречи не были «слишком высокими». Он добавил, что добьется успеха, если начнет «искренний, конструктивный и рациональный» диалог.

Китайская делегация прибыла в Анкоридж ранее в четверг, сообщает официальное Центральное телевидение Китая. Блинкен должен был покинуть Сеул вечером

Обе страны спорили о том, как описать переговоры, при этом Соединенные Штаты подвергли сомнению описание встречи Китаем как «стратегический диалог на высоком уровне». Блинкен сказал в среду, что это будет возможность «напрямую, лицом к лицу, взаимодействовать с нашими китайскими коллегами по вопросам, вызывающим озабоченность. Соединенные Штаты У него есть, у наших союзников и партнеров есть кое-что из того, что делает Китай ».

У Китая это есть побуждать Администрация Байдена отменила тарифы и санкции, введенные во время президентства Дональда Трампа, а также меры по ограничению продаж ключевых технологий китайским компаниям. Министерство иностранных дел заявило в Пекине на прошлой неделе, что Соединенные Штаты «ненадежная страна, которой можно доверять» после того, как официальные лица ужесточили ограничения на Корпорация Huawei Technologies

Китай объявил, что в пятницу начнутся судебные процессы над двумя канадцами, обвиненными в нарушении законов о национальной безопасности, которые были арестованы вскоре после ареста в декабре 2018 года генерального директора Huawei Мэн Ваньчжоу, дочери основателя компании Жэнь Чэнфэя. Китай часто связывает эти проблемы с делом Мина: в прошлом году официальный представитель министерства иностранных дел заявил журналистам, что прекращение экстрадиции «может открыть путь к разрешению ситуации с канадцами».

‘Неправильное сообщение’

Соединенные Штаты и Китай с тех пор, как Байден вступил в должность, конкурировали по таким вопросам, как Гонконг, Тайвань и Синьцзян, которые, по утверждению Пекина, являются «внутренними» проблемами. Но официальные лица США также стремились выделить области потенциального сотрудничества, включая изменение климата и нераспространение.

В Сеуле, Blinken Упомянуть Подход Байдена к Северной Корее все еще рассматривается и подчеркивает “очевидную заинтересованность Китая” в том, чтобы вернуть своего соседа и союзника по холодной войне за стол переговоров.

В четверг официальное информационное агентство Синьхуа опубликовало Приостановка Он сказал, что новый шаг в отношении санкций США послал “неверный сигнал” перед переговорами. Министерство иностранных дел Добавлен В среду банки включили более десятка китайских чиновников в список людей, которых следует избегать, и они поставили в известность мировые финансовые учреждения.

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Басаки сообщила журналистам во вторник, что встреча на Аляске не ставила целью установить ожидания регулярных встреч между двумя сторонами.

«Я бы не считала это одним звеном в цепочке», – сказала она. «Это совещание, на котором присутствуют советник по национальной безопасности и наш госсекретарь, и я больше не буду строить его в настоящее время».

– С помощью Филипа Гламана