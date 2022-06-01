Китай запретил российским авиакомпаниям использовать иностранные самолеты

ПЕКИН (AFP) – Китай запретил российским авиакомпаниям отправлять в свое воздушное пространство самолеты, принадлежащие иностранцам, сообщает российское информационное агентство РБК после того, как президент Владимир Путин поставил под сомнение право собственности на самолеты, разрешив им перерегистрировать их в России, чтобы избежать конфискации. под санкциями.Из-за нападения Москвы на Украину.
Европейский союз, где расположены крупные компании по аренде самолетов, в феврале запретил продажу или аренду самолетов российским авиакомпаниям. В ответ Путин согласился на процедуру перерегистрации в марте, что вызвало предположения, что иностранные владельцы никогда не вернут себе самолетов стоимостью в миллиарды долларов.
РБК со ссылкой на два неустановленных источника сообщил, что в прошлом месяце регулятор воздуха Китая попросил все иностранные авиакомпании обновить информацию о владельцах и другие детали. В нем говорилось, что российским авиакомпаниям, которые не смогли предоставить документы, свидетельствующие о том, что их самолеты были «сняты с учета за границей», было отказано во въезде в воздушное пространство Китая.
Управление гражданской авиации Китая не сразу ответило на запрос о подтверждении и подробностях решения.
В феврале правительство президента Си Цзиньпина заявило, что у него «безграничная» дружба с Москвой, но оно пыталось дистанцироваться от путинской войны. Пекин критикует западные санкции, но, похоже, избегает шагов, которые могут рассматриваться как помощь Москве, опасаясь возможных санкций против китайских компаний.
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