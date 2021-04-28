Китай запускает базовый блок космической станции Heavenly Harmony

Пекин (AFP) Китай планирует запустить на этой неделе базовый блок своей первой постоянной космической станции, что является последним большим шагом вперед в программе страны по освоению космоса.

Блок “Тяньхэ”, или “Небесная гармония”, установлен в космосе на борту ракеты Long March 5B с космодрома Вэньчан на южном острове Хайнань. Запуск может произойти уже в четверг вечером, если все пойдет по плану.

Это будет первая из 11 миссий по строительству и поставке космической станции для экипажа из трех человек.

Вот взгляд на запланированный, прошлый и будущий запуск китайской космической программы.

К концу 2022 года планируется завершить 11 миссий на космической станции

Еще 10 запусков отправят еще две единицы; Четыре грузовые перевозки и четыре миссии с экипажами. По крайней мере, 12 космонавтов готовятся к поездке на станцию ​​и живут на ней, включая ветеранов предыдущих полетов, вновь прибывших и женщин.

Ожидается, что после завершения строительства в конце 2022 года, Tianhe будет весить около 66 тонн, что составляет часть размера Международной космической станции, которая запустила свой первый блок в 1998 году, и будет весить около 450 тонн после завершения. У Tianhe будет стыковочный порт, а также он сможет связываться с мощным китайским космическим спутником. Теоретически его можно расширить, добавив больше юнитов.

Главный блок в Тяньхэ первоначально будет размером с американскую космическую станцию ​​Skylab в 1970-х годах и бывшую советскую / российскую станцию ​​«Мир», которая проработала более 14 лет после запуска в 1986 году.

Космическая станция – это долгосрочная цель

Китай запустил две испытательные установки за последнее десятилетие в рамках подготовки к строительству постоянного завода. Первый, Tiangong-1, что означает «Небесный дворец-1», был заброшен и сгорел во время неконтролируемого ухода с орбиты. Его преемник, Tiangong-2, был успешно сброшен с орбиты в 2018 году.

Китай начал подготовку к созданию космической станции в начале 1990-х годов, когда его космическая программа набирала обороты. Он был в значительной степени исключен из Международной космической станции из-за возражений США против секретного характера китайской программы и тесных военных связей.

Быстрое продвижение в космосе

После нескольких лет успешного коммерческого запуска ракет и спутников Китай отправил своего первого космонавта в космос в октябре 2003 года. Это была третья страна, которая сделала это независимо после бывшего Советского Союза и Соединенных Штатов. После миссии «Шэньчжоу-5» Китай отправил на орбиту других астронавтов, разместил экипажи на первоначальной станции Тяньгун и провел космический тур.

Он также укрепил свое сотрудничество с космическими экспертами из других стран, включая Францию, Швецию, Россию и Италию. НАСА должно получить разрешение Конгресса, не желающего участвовать в таком общении.

Китай также выполнил миссии без экипажа, особенно при исследовании Луны, и марсоход приземлился на обратной стороне Луны, которая была мало исследована. В декабре зонд Chang’e 5 вернул на Землю лунные камни – впервые после миссий США в 1970-х годах.

Rover практикуется и надежды на будущее

Миссия Tianhe выполняется всего за несколько недель до того, как китайский зонд прибудет на Марс, что делает Китай третьей страной, сделавшей это после бывшего Советского Союза и США. Космический зонд Tianwen-1 находится на орбите Красной планеты с февраля во время сбора данных. . Ее марсоход «Чжуронг» будет искать свидетельства жизни.

Другая китайская программа направлена ​​на сбор почвы с астероида, что является основным направлением японской космической программы.

Китай планирует еще одну миссию в 2024 году для повторного отбора проб с Луны и заявил, что хочет высадить людей на Луну и, возможно, построить там научную базу. Сроки для таких проектов не предложены. Сообщается, что разрабатывается сверхсекретный космический самолет.

Насколько конкурентоспособна китайская программа?

Китайская программа продвигалась стабильно и осторожно в соответствии с тщательно разработанным графиком, в значительной степени избегая неудач, наблюдаемых в усилиях США и России, когда они участвовали в интенсивной конкуренции в первые дни космических полетов. Одна из последних неудач произошла, когда ракета Long March 5 вышла из строя в 2017 году во время разработки варианта Long March 5B, который будет использоваться для вывода блока Tianhe на орбиту, но инженеры быстро решили проблему.

Критики говорят, что китайская космическая программа успешно воспроизвела достижения США и России, не открывая новых высот. Рост технологических достижений страны может положить конец таким разговорам в ближайшие годы. Стране может потребоваться более широкое участие частного сектора для стимулирования инноваций, как это сделали Соединенные Штаты с SpaceX и Blue Origin, а также для внедрения новых технологий, таких как многоразовые ракеты.