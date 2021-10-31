Китай запустил новый военный спутник для уничтожения нежелательного космоса

Буквально день назад мы рассказали вам, как это сделать. Китай теперь имеет возможность маневрировать и отслеживать спутники с высокой точностью и мастерством. Это позволило военным страны четко знать, когда в ближайшее время может сместиться американский спутник, и переориентировать свой спутник от американского спутника примерно за 24 часа.

Сейчас Китай работает над новым военным спутником, предназначенным для переработки космических отходов. мне Space.com. Спутник, получивший название Shijian-21, был запущен ракетой Long March 3B с космодрома Сичан на юго-западе Китая в 21:27 по восточному времени в субботу, 23 октября.

Китайские государственные СМИ Синьхуа упомянул Shijian-21 будет «тестировать и проверять технологии предотвращения образования космического мусора». С другой стороны, Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий охарактеризовала запуск как «полный успех» в течение часа после запуска.

космические новости Сообщается, что Шицзянь -21 Его отправили на геостационарную переходную орбиту. Однако подробности о спутнике и его возможностях остаются неясными.

Миссия проходит в то время, когда объем космического мусора тревожно растет. Сегодня 8 950 спутников выведено на орбиту более чем 40 странами. Около 5000 из этих спутников все еще находятся на орбите, хотя срок службы большинства из них подошел к концу. Только около 1950 из этих спутников находятся в рабочем состоянии, а остальные превратились в космический мусор.

Это создает значительный риск того, что оперативные миссии на орбите могут закончиться браком, что приведет к значительному ущербу для миссий. (В августе прошлого года появились новости о том, что Попадание в китайский спутник с кусочком старых русских ракет в марте).

Некоторые компании, такие как Kurs Orbital, начали строить космические аппараты для решения этой проблемы, но для Китая эта задача может быть немного более личной. Сможет ли нация разрешить кризис, заставивший многие страны искать решения? Время покажет.