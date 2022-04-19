Китай заявил о подписании соглашения о безопасности с Соломоновыми островами

Дети ловят рыбу на пляже в центре Хониары, столицы Соломоновых островов, 14 сентября 2012 года. REUTERS/Daniel Munoz/File Photo

СИДНЕЙ/ПЕКИН (Рейтер) — Китай заявил во вторник, что подписал соглашение о безопасности с Соломоновыми островами, шаг, направленный на эскалацию опасений США и их союзников Австралии и Новой Зеландии по поводу растущего влияния Китая в традиционном регионе. под их влиянием.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь сообщил журналистам на очередной пресс-конференции в Пекине, что рамочное соглашение недавно подписали член Госсовета, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Соломоновых Островов Иеремия Манеле.

Он не сообщил подробностей о точном месте или дате подписания.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Австралийские официальные лица заявили, что это объявление было сделано Пекином до того, как представители Белого дома прибыли в Хониару.

Канберра обеспокоена тем, что соглашение, детали которого не были обнародованы, может стать шагом к китайскому военному присутствию менее чем в 2000 км от Австралии.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что Австралия «глубоко разочарована» и продолжает добиваться дальнейших разъяснений по условиям соглашения, отметив, что о подписании было объявлено правительством Китая.

«Мы обеспокоены отсутствием прозрачности, с которой было разработано это соглашение, отмечая его потенциал для подрыва стабильности в нашем регионе», — заявила она в своем заявлении во вторник вечером.

Австралийская национальная телекомпания ABC сообщила, что премьер-министр Соломоновых Островов Манассия Согавари сделает заявление в ближайшие дни.

Ранее во вторник парламент тихоокеанского островного государства был проинформирован о том, что в следующем месяце Китай направит официальных лиц на Соломоновы острова для подписания соглашений о сотрудничестве.

Хотя посольство Китая и официальные лица Соломоновых островов парафировали соглашение о безопасности, которое позволит китайской полиции защищать инфраструктуру и общественный порядок, министрам еще предстоит его подписать.

На прошлой неделе Зед Сесильга, министр Австралии по международному развитию и Тихоокеанскому региону, посетил Хониару, чтобы попросить Сугавари не подписывать пакт о безопасности. Прочитайте больше

Белый дом заявил в понедельник, что делегация высокого уровня США, включая координатора Индо-Тихоокеанского региона Курта Кэмпбелла, также отправится на этой неделе в Хониару, чтобы обсудить опасения по поводу Китая, а также открытие посольства США. Прочитайте больше

«Преднамеренные попытки обострить напряженность и мобилизовать противоборствующие лагеря обречены на провал», — заявил во вторник официальный представитель Китая Ван, отвечая на вопрос о запланированном визите официальных лиц США.

Дуглас Ит, председатель Комитета по государственным счетам и законодатель восточной части Хониары, сообщил парламенту Хониары, что официальные представители министерства иностранных дел Китая прибудут в следующем месяце.

«Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики направляется в Хониару в середине мая для подписания многосторонних соглашений и соглашений о сотрудничестве с правительством Соломоновых Островов», — сказал он, имея в виду Китай.

Этти сказал, что визит означает, что две страны будут работать над расширением сотрудничества в области торговли, образования и рыболовства, но добавил, что он отвергает идею подписания Соломоновыми Островами соглашения о безопасности с Китаем для создания военной базы.

Согавари сообщил парламенту, что предлагаемое соглашение о безопасности не будет включать китайскую военную базу.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

(Отчетность Кирсти Нидхэм в Сиднее и Мартина Куинна Полларда в Пекине; редактирование Майкла Перри и Уильяма Маклина.

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.