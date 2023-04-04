Китай заявил, что планирует укреплять связи с Россией и Индией

ПЕКИН: Индия, Россия и Китай становятся «великими державами» со значительным влиянием, и Пекин готов укреплять связи с Москвой и Нью-Дели, заявил во вторник официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
ПЕКИН: Индия, Россия и Китай становятся «великими державами» со значительным влиянием, и Пекин готов укреплять связи с Москвой и Нью-Дели, заявил во вторник официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
Отвечая на вопрос агентства ТАСС о новой внешней политике России, Мао сказал: «Китай, Россия и Индия являются крупными развивающимися странами, обладающими значительным влиянием. Поскольку международный и региональный ландшафт претерпевает глубокие и сложные изменения, мы готовы укрепляться. Отношения с международным сообществом, включая Россию и Индию, и Подача позитивного сигнала миру о сохранении подлинного разнообразия и коллективном реагировании на глобальные вызовы», — написал в Твиттере представитель посольства Китая в Индии Ван Сяоцзянь.
Отвечая на вопрос агентства ТАСС о новой внешней политике России, Мао сказал: «Китай, Россия и Индия являются крупными развивающимися странами, обладающими значительным влиянием. Поскольку международный и региональный ландшафт претерпевает глубокие и сложные изменения, мы готовы укрепляться. Отношения с международным сообществом, включая Россию и Индию, и Подача позитивного сигнала миру о сохранении подлинного разнообразия и коллективном реагировании на глобальные вызовы», — написал в Твиттере представитель посольства Китая в Индии Ван Сяоцзянь.
Он добавил: «Китай и Россия привержены развитию нового типа отношений между крупными странами, основанных на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве. Двусторонние отношения не являются мишенью и не будут затронуты какой-либо третьей стороной. В прошлом месяце «Председатель Си Цзиньпин совершил успешный государственный визит в Россию. Лидеры двух стран разработали план будущего курса китайско-российских отношений. Обе стороны подробно следили за достижением важных взаимопониманий между двумя лидерами. Мы полностью уверенность в будущем китайско-российских отношений».
Он добавил: «Китай и Россия привержены развитию нового типа отношений между крупными странами, основанных на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве. Двусторонние отношения не являются мишенью и не будут затронуты какой-либо третьей стороной. В прошлом месяце «Председатель Си Цзиньпин совершил успешный государственный визит в Россию. Лидеры двух стран разработали план будущего курса китайско-российских отношений. Обе стороны подробно следили за достижением важных взаимопониманий между двумя лидерами. Мы полностью уверенность в будущем китайско-российских отношений».
Президент России Владимир Путин подписал в прошлую пятницу новую внешнюю политику, заявив, что укрепление и углубление связей с Китаем и Индией является дипломатическим приоритетом для России.
Президент России Владимир Путин подписал в прошлую пятницу новую внешнюю политику, заявив, что укрепление и углубление связей с Китаем и Индией является дипломатическим приоритетом для России.
В 42-страничном документе выделяются отношения с Китаем и Индией и подчеркивается важность «углубления и укрепления отношений с дружественными суверенными мировыми силами и центрами развития, расположенными на евразийском континенте».
В 42-страничном документе выделяются отношения с Китаем и Индией и подчеркивается важность «углубления и укрепления отношений с дружественными суверенными мировыми силами и центрами развития, расположенными на евразийском континенте».
Индия и Россия поддерживали тесные стратегические, военные, экономические и дипломатические связи во время холодной войны. И Россия, и Индия называют этот союз уникальным и привилегированным.
Индия и Россия поддерживали тесные стратегические, военные, экономические и дипломатические связи во время холодной войны. И Россия, и Индия называют этот союз уникальным и привилегированным.
Стратегическое партнерство между Индией и Россией основано на пяти основных столпах: политика, оборона, гражданская ядерная энергия, сотрудничество в борьбе с терроризмом и космос. Индия и Россия отметили 75-летие установления дипломатических отношений.
Стратегическое партнерство между Индией и Россией основано на пяти основных столпах: политика, оборона, гражданская ядерная энергия, сотрудничество в борьбе с терроризмом и космос. Индия и Россия отметили 75-летие установления дипломатических отношений.
Согласно документу, Россия будет и впредь развивать особо привилегированное стратегическое партнерство с Индией, развивать и расширять сотрудничество во всех сферах на взаимовыгодной основе, уделять особое внимание увеличению объемов двусторонней торговли, укреплению инвестиционно-технических связей. , и обеспечение их сопротивления деструктивным действиям недружественных государств и их союзников.
Согласно документу, Россия будет и впредь развивать особо привилегированное стратегическое партнерство с Индией, развивать и расширять сотрудничество во всех сферах на взаимовыгодной основе, уделять особое внимание увеличению объемов двусторонней торговли, укреплению инвестиционно-технических связей. , и обеспечение их сопротивления деструктивным действиям недружественных государств и их союзников.
«Россия хочет сделать одним из своих приоритетов повышение потенциала и международной роли межгосударственного объединения БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС), способствовать адаптации мирового порядка к реалиям многополярного мира. Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), РИК (Россия, Индия, Китай) и других межгосударственных объединений и международных организаций, а также механизмов с активным российским участием», — говорится в документе.
«Россия хочет сделать одним из своих приоритетов повышение потенциала и международной роли межгосударственного объединения БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС), способствовать адаптации мирового порядка к реалиям многополярного мира. Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), РИК (Россия, Индия, Китай) и других межгосударственных объединений и международных организаций, а также механизмов с активным российским участием», — говорится в документе.
Эта история была опубликована из ленты Wire Agency без каких-либо изменений в тексте. Изменено только название.
«Аналитик. Абсолютный наркоман поп-культуры. Ботаник из Твиттера. Тонко обаятельный студент. Заядлый компьютерный фанат. Исследователь социальных сетей. Читатель».