Китай заявил, что планирует укреплять связи с Россией и Индией

Он добавил: «Китай и Россия привержены развитию нового типа отношений между крупными странами, основанных на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве. Двусторонние отношения не являются мишенью и не будут затронуты какой-либо третьей стороной. В прошлом месяце «Председатель Си Цзиньпин совершил успешный государственный визит в Россию. Лидеры двух стран разработали план будущего курса китайско-российских отношений. Обе стороны подробно следили за достижением важных взаимопониманий между двумя лидерами. Мы полностью уверенность в будущем китайско-российских отношений».