Китайское правительство заявило в понедельник, что оно уважает суверенитет республик бывшего Советского Союза после того, как посол Пекина во Франции вызвал бурю негодования в Европе. Говоря, что они не были суверенными государствами.

Посол Ле Шэ был вызван на ковер правительствами бывших советских республик и президентом Франции Эммануэлем Макроном после того, как Ле дал комментарий французскому радио. Отвечая на вопрос о статусе Крыма, который Россия захватила у Украины в 2014 году, Лу сказал, что не было соглашения об «установлении его статуса суверенного государства».

Правительства бывших советских республик Эстонии, Латвии и Литвы были среди тех, кто отверг комментарий посла Ле Шэя. «Я не думаю, что дипломату следует использовать такой язык», — сказал Макрон на саммите в Остенде, Бельгия, в интервью TFI Info.

Он выразил «полную солидарность со странами, подвергшимися нападению, в прочтении их истории и границ».

Представитель МИД Китая ранее заявил, что «Китай уважает суверенный статус бывших советских стран после распада Советского Союза». Мао Нин сказал, что позиция Пекина «последовательна и ясна», но не указал, был ли комментарий Лу неверным.

Посол сравнил Украину с другими бывшими советскими республиками, провозгласившими независимость от Москвы после распада Советского Союза в 1991 году.

«С точки зрения международного права, даже страны бывшего Советского Союза, они не имеют того статуса — как бы это сказать? — действующего в международном праве, потому что нет международного соглашения об установлении их статуса как суверенное государство», — сказал Лу новостному каналу LCI.

Посольство Китая во Франции разъяснило замечания посла, заявив в заявлении, что Лу сделал «не политическое заявление, а скорее выразил свою личную точку зрения во время теледебатов».

Она добавила, что его замечания «не должны быть предметом чрезмерных толкований». «Позиция Китая… не изменилась».

Она сказала, что после распада Советского Союза Китай был в числе первых стран, установивших дипломатические отношения с соответствующими странами. … Китайская сторона уважает статус суверенных стран, возникших после распада Советского Союза».

Выступая после председательства на встрече министров иностранных дел ЕС, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель приветствовал разъяснения, сделанные Китаем.

«Пекин дистанцировался от неприемлемого заявления своего посла в Париже», — заявил Боррель журналистам в Люксембурге. Он назвал ответ министерства иностранных дел Китая «хорошей новостью» и добавил: «Я думаю, что теперь этот вопрос получил должное разъяснение».

Франция и Эстония посоветовали послу Лу подумать, прежде чем говорить.

Министерство иностранных дел Франции подтвердило на встрече с послом в понедельник «неприемлемый характер» постановки под сомнение «суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран», говорится в заявлении министерства.

В нем говорится, что международное сообщество, включая Китай, признало 15 стран, которые обрели или восстановили независимость после распада Советского Союза, включая Украину и ее границы, включая Крым, когда он провозгласил независимость в 1991 году. Министерство призвало посла принять во внимание: — говорится в заявлении. — Официальная позиция его страны, когда он выступает публично.

В Эстонии высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Кристи Карлсон сказала китайскому поверенному в делах, что, даже если замечания парижского посла Лу отражают личную позицию, он, тем не менее, является официальным представителем Китая.

«Мы надеемся, что представители Китая будут воздерживаться от выражения такого рода взглядов в будущем», — цитирует Карлсона Балтийское информационное агентство, главное информационное агентство региона.

Президент России Владимир Путин заявил, что не признает суверенитет Украины. Кремль также ясно дал понять, что рассматривает независимость прибалтийских государств и их роль в НАТО и Европейском союзе как угрозу безопасности России.

Правительство председателя КНР Си Цзиньпина рассматривает Москву как партнера в противодействии доминированию США в мировых делах.

Пекин заявил, что у него «дружба без границ» с Москвой в преддверии вторжения России в Украину в 2022 году, но попытался казаться нейтральным, призывая к прекращению огня и мирным переговорам. . Китай повторил российские оправдания вторжения.

Правительства, включая Соединенные Штаты, заявляют, что прекращение огня узаконит достижения Путина на местах.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал: «Если кто-то до сих пор задается вопросом, почему страны Балтии не доверяют Китаю «посредничество в установлении мира на Украине», то есть китайский посол, который утверждает, что Крым является российским и что границы нашей страны не имеют законного основания. » Твиттер.

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