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Китай заявляет, что провел учения по высадке на берег в провинции Фуцзянь напротив Тайваня.

12 октября, 2021
Toma Kulikov
Демократически управляемый Тайвань, заявленный Китаем в качестве своей территории, жаловался на растущее военное и политическое давление со стороны Пекина с целью заставить его принять китайское правление, в том числе Массовые налеты ВВС в опознавательную зону ПВО Тайваня.

Официальная газета People’s Liberation Army Daily в кратком отчете о своем микроблоге Weibo сообщила, что учения проводились «в последние дни» в южной части провинции Фуцзянь.

Китайская военная газета добавила, что в операции участвовали «ударные» солдаты, специалисты по взрывчатым веществам и лодочные специалисты. Она добавила, что силы «разделились на несколько волн, чтобы захватить пляж и выполнить боевые задачи на разных этапах», не вдаваясь в подробности.

На видеозаписи видно, как солдаты на небольших лодках штурмуют пляж, бросают дымовые шашки, прорывают оборону из колючей проволоки и роют траншеи в песке.

Судя по всему, в учениях участвовало небольшое количество военнослужащих.

Погода была ясной, а море спокойным, что указывает на то, что учения не проводились в понедельник, поскольку южная часть Фуцзянь в настоящее время затронута тропическим штормом, проходящим между Тайванем и Филиппинами.

Фуцзянь станет основным перевалочным пунктом для любого китайского вторжения на Тайвань из-за своей географической близости.

Китай регулярно проводит военные учения вдоль своего побережья, а также в спорном Южно-Китайском море.

Тайвань осудил то, что он называет тактикой принуждения Китая против него, и заявил, что он будет защищаться в случае нападения.

в выходные дни, Председатель КНР Си Цзиньпин Он повторил свое обещание «воссоединить» Тайвань и Президент Тайваня Цай Ин-вэнь Он сказал, что Тайвань не будет вынужден уступить Китаю.

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