Китай заявляет, что провел учения по высадке на берег в провинции Фуцзянь напротив Тайваня.

Демократически управляемый Тайвань, заявленный Китаем в качестве своей территории, жаловался на растущее военное и политическое давление со стороны Пекина с целью заставить его принять китайское правление, в том числе Массовые налеты ВВС в опознавательную зону ПВО Тайваня.

Официальная газета People’s Liberation Army Daily в кратком отчете о своем микроблоге Weibo сообщила, что учения проводились «в последние дни» в южной части провинции Фуцзянь.

Китайская военная газета добавила, что в операции участвовали «ударные» солдаты, специалисты по взрывчатым веществам и лодочные специалисты. Она добавила, что силы «разделились на несколько волн, чтобы захватить пляж и выполнить боевые задачи на разных этапах», не вдаваясь в подробности.

На видеозаписи видно, как солдаты на небольших лодках штурмуют пляж, бросают дымовые шашки, прорывают оборону из колючей проволоки и роют траншеи в песке.