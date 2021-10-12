Китай заявляет, что провел учения по высадке на берег в провинции Фуцзянь напротив Тайваня.

Официальная газета People’s Liberation Army Daily в кратком отчете о своем микроблоге Weibo сообщила, что учения проводились «в последние дни» в южной части провинции Фуцзянь.
Китайская военная газета добавила, что в операции участвовали «ударные» солдаты, специалисты по взрывчатым веществам и лодочные специалисты. Она добавила, что силы «разделились на несколько волн, чтобы захватить пляж и выполнить боевые задачи на разных этапах», не вдаваясь в подробности.
На видеозаписи видно, как солдаты на небольших лодках штурмуют пляж, бросают дымовые шашки, прорывают оборону из колючей проволоки и роют траншеи в песке.
Судя по всему, в учениях участвовало небольшое количество военнослужащих.
Погода была ясной, а море спокойным, что указывает на то, что учения не проводились в понедельник, поскольку южная часть Фуцзянь в настоящее время затронута тропическим штормом, проходящим между Тайванем и Филиппинами.
Фуцзянь станет основным перевалочным пунктом для любого китайского вторжения на Тайвань из-за своей географической близости.
Китай регулярно проводит военные учения вдоль своего побережья, а также в спорном Южно-Китайском море.
Тайвань осудил то, что он называет тактикой принуждения Китая против него, и заявил, что он будет защищаться в случае нападения.
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