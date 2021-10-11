Китай заявляет, что провел учения по высадке на берег на фоне напряженных отношений с Тайванем

Китайские военные объявили в понедельник, что «в последние дни» они провели наступательные учения и высадились на пляже недалеко от Тайваня на фоне растущей напряженности с островом.

Китайская военная газета сообщила, что силы, участвующие в учениях, «разделились на несколько волн, чтобы захватить берег и выполнить боевые задачи на разных этапах», как сообщает китайская военная газета. Рейтер.

Тайвань недавно пожаловался на усиливающееся давление со стороны Пекина, чтобы он признал правление Китая в демократической стране.

Агентство Reuters сообщило, что в репортаж газеты был включен видеоролик, в котором солдаты бросают дымовые шашки с лодок, проходят через колючую проволоку и роют песчаные траншеи.

В понедельник между Тайванем и Филиппинами прошел тропический шторм, но агентство Reuters отметило, что видео явно было снято в ясный день.

Хотя Китай регулярно проводит военные учения, Тайвань неоднократно подчеркивал, что он будет защищаться в случае нападения.

На фоне самой острой напряженности в Китае и Тайване за последние годы председатель КНР Си Цзиньпин Он обещал в своей речи в субботу что два правительства добьются «мирного воссоединения».

«Сепаратизм о независимости Тайваня является самым большим препятствием на пути к воссоединению родины и самой серьезной скрытой опасностью для национального возрождения», – сказал Си.

Но президент Тайваня Цай Инвэнь сказал, что остров уже отклонил предложения о воссоединении, добавив, что Тайвань не будет «действовать опрометчиво».

«Но не должно быть никаких иллюзий, что тайваньский народ поддастся давлению», – сказала она. «Мы будем продолжать укреплять нашу национальную оборону и демонстрировать нашу решимость защищать себя, чтобы никто не мог заставить Тайвань следовать по пути, который для нас наметил Китай».