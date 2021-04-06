Китай заявляет, что учения станут регулярными

ШАНХАЙ (Рейтер) – ВМС Китая заявили поздно в понедельник, что группа китайских авианосцев проводит учения возле Тайваня, и такие учения станут регулярными в связи с дальнейшей эскалацией напряженности возле острова, который Пекин утверждает, что является его суверенной территорией.

Тайвань жаловался на усиление китайской военной активности рядом с ним в последние месяцы, поскольку Китай наращивает усилия по утверждению своего суверенитета над островом, управляемым демократами.

ВМС Китая заявили, что авианосная группа во главе с Ляонином, первым авианосцем страны, вступившим в боевую службу, проводит «обычные» учения в водах вблизи Тайваня.

Она добавила, что цель – «повысить его способность защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития».

В ВМС добавили, что «подобные учения будут периодически проводиться в будущем», не уточнив.

Заявление Китая последовало за заявлением министерства обороны Тайваня о новом вторжении китайских военно-воздушных сил в зону ограничения ПВО острова в понедельник.

Министерство обороны Тайваня заявило, что оно «полностью осведомлено» о ситуации в воздухе и на море вокруг Тайваня, и что оно «решает этот вопрос надлежащим образом».

В воскресенье министерство обороны Японии заявило, что корабль «Ляонин» с пятью эскортными кораблями пересек пролив Мияко, направляясь в Тихий океан.

В широко читаемой китайской газете Global Times, опубликованной официальной газетой People’s Daily правящей Коммунистической партии, указывалось, что Nanchang, первый мощный новый флот эсминцев типа 055, поступивший на вооружение в прошлом году, был частью группы танкеров.

Она добавила, что «комбинация авианосцев и больших эсминцев Тип 055 станет стандартной конфигурацией для китайских авианосных групп в будущем».

Ляонин и его родственное судно Shandong ранее проводили учения или плавали возле Тайваня.

В декабре 2019 года, незадолго до президентских и парламентских выборов на Тайване, Шаньдун пересек уязвимый Тайваньский пролив – шаг, который Тайвань осудил как попытку запугать.

История продолжается

Тайвань – наиболее чувствительный региональный вопрос для Китая и потенциальный военный очаг. Китай никогда не отказывался от применения силы, чтобы поставить остров под свой контроль.

Президент Тайваня Цай Инь-вэнь наблюдает за обновлением армии острова, внедряя новое оборудование, такое как стелс-корветы «смертоносный авианосец».

(Репортаж Эндрю Гэлбрейта; обложка Бена Бланшара в Тайбэе; редактирование Майкла Берри и Эдвины Гиббс)