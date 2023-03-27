Китай имеет «преимущество» в экспорте российского газа — Рынки

ПЕКИН. Строительство нового крупного газопровода в Китай могло бы помочь снизить зависимость России от европейских покупателей, однако аналитики говорят, что этот проект свидетельствует о растущем дисбалансе между давними стратегическими союзниками.

В прошлом году Пекин стал экономическим спасательным кругом для Москвы, особенно за счет закупок энергоресурсов, после того как западные санкции в связи с вторжением России в Украину разорвали важные торговые связи.

Москва уверена, что строительство нового газопровода «Сила Сибири-2» продвигается вперед, но Пекин пока не берет на себя прямых обязательств.

Аналитики говорят, что запоздалый ответ показывает дисбаланс в пользу Пекина в энергетических сделках между двумя странами, а также осторожность Китая в отношении чрезмерной зависимости от России в качестве топлива.

Китай «не спешит ничего подписывать, если предложение не будет благоприятным и сформулировано на условиях Китая», — заявила AFP исследователь Мария Шагина из Международного института стратегических исследований в Берлине.

Проект обсуждался на этой неделе во время саммита председателя КНР Си Цзиньпина с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

Путин заявил после переговоров с Си, что «все договоренности достигнуты» по проекту «Сила Сибири-2».

Но в их совместном заявлении говорилось лишь о том, что обе стороны будут продвигать «исследования и консультации» по трубопроводу.

Министерство иностранных дел Китая не ответило на запрос о более подробной информации.

«Сила Сибири-2» может обеспечить транспортировку 50 миллиардов кубометров газа в Китай ежегодно, что примерно соответствует общей мощности вызывающего споры газопровода «Северный поток-2» из России в Германию.

В прошлом году высокопоставленный российский чиновник предположил, что он может стратегически заменить «Северный поток — 2».

Россия, когда-то крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа, вернулась в 2022 году после волны западных санкций из-за войны на Украине.

Пока Европа искала других поставщиков, Москва обратилась к альтернативным покупателям, включая Китай, с которым она уже связана через первый газопровод «Сила Сибири».

В 2022 году Китай обгонит Германию и станет крупнейшим покупателем российской энергии. По данным хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, в этом году компания заплатила в общей сложности 12,2 миллиарда долларов за уголь, газ и нефть из России.