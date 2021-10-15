Китай, испытывающий нехватку топлива, смотрит на США, Европа надеется на планы облегчения

Угольная электростанция в Баотоу, автономный район Внутренняя Монголия, Китай, 31 октября 2010 г. REUTERS / David Gray

Китайские фирмы ведут переговоры с поставщиками СПГ из США – источники

Цены на уголь в Китае достигли рекордного уровня на фоне дефицита

Польша и Германия предпринимают шаги для поддержки потребителей

Цены на нефть достигли самого высокого уровня за три года

Саммит ЕС на следующей неделе для обсуждения чрезвычайных мер

(Рейтер) – Энергетический кризис в Китае обострился в пятницу, когда цены на уголь упали … рекордно высокий Источники сообщили Reuters, что холодная погода и рост цен на газ побудили крупные энергетические компании искать долгосрочные сделки с поставщиками из США.

Энергетическая безопасность стала первоочередной задачей правительств в Азии и Европе, поскольку нехватка угля и рост цен на газ привели к отключению электроэнергии и подавлению заводов, поставляющих продукцию популярных брендов, таких как Apple, точно так же, как мировая экономика очнулась от ограничений, связанных с коронавирусом.

Чтобы защитить потребителей от роста цен с приближением зимы, лидеры ЕС, похоже, готовы дать зеленый свет для принятия чрезвычайных мер государствами-членами, включая ограничение цен и субсидий, на саммите на следующей неделе. Подробнее

Китай, крупнейший в мире экспортер, особенно сильно пострадал, и крупные энергетические компании, такие как Sinopec Corp и Китайская национальная оффшорная нефтяная компания (CNOOC), активно обсуждают долгосрочные контракты с американскими экспортерами и источниками сжиженного природного газа (СПГ). . Рейтер.

Обсуждения могут привести к сделкам на десятки миллиардов долларов, которые увеличат импорт СПГ из США в Китай в ближайшие годы. Напротив, на пике торговой напряженности между Китаем и США в 2019 году торговля газом между двумя странами на короткое время прекратилась. Подробнее

«Как государственные предприятия, все компании вынуждены поддерживать безопасность поставок, и недавний ценовой тренд глубоко изменил картину долгосрочных поставок в сознании руководства», – сказал трейдер из Пекина.

В борьбе с глобальным потеплением Китай и другие страны в краткосрочной перспективе обратились к углю. Пекин также принял ряд мер по сдерживанию роста цен, включая увеличение добычи угля внутри страны и сокращение поставок в отрасли, испытывающие нехватку энергии.

Самый активный фьючерсный контракт на энергетический уголь в Чжэнчжоу в январе достиг рекордной отметки в 1669,40 юаня (259,42 доллара США) за тонну в начале пятницы, поднявшись на данный момент более чем на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Китай заверил потребителей, что электроснабжение будет обеспечено на зимний отопительный сезон. Подробнее

Восхождение на нефтяные преграды

На этой неделе президент Владимир Путин заявил Европе, что Россия, крупнейший поставщик газа в регионе, может предоставить больше газа, если об этом попросят, чтобы помочь смягчить рост цен, который он частично объясняет нежеланием Европы подписывать долгосрочные контракты.

Некоторые европейские политики заявили, что Россия использует растущие цены на газ в качестве рычага для запуска потоков через поддерживаемый «Газпромом» проект газопровода «Северный поток-2» в обход Украины – утверждение, которое Россия отрицает. Подробнее

Государственный газовый перевозчик Украины заявил в пятницу, что объем российского газа, прокачиваемого через Украину в Европу, упал ниже текущего транспортного контракта.

«Такое поведение« Газпрома »заслуживает особого внимания со стороны Европы, потому что, несмотря на значительный дефицит газа в Евросоюзе и предельные цены,« Газпром »не использует даже уже оплаченные мощности», – сказал главный оператор Сергей Макогон. Имеется в виду страна-экспортер газа в России.

“Газпром” не сразу ответил на запрос о комментарии.

В пятницу цены на нефть достигли трехлетнего максимума, превысив 85 долларов за баррель на ожиданиях сокращения предложения в следующие несколько месяцев, поскольку рост цен на газ и уголь привел к переходу на нефтепродукты.

Министр климата Польши заявил в пятницу, что правительство предоставит потребителям 1,5 миллиарда злотых (380 миллионов долларов) в качестве дополнительной поддержки, чтобы облегчить боль при росте розничных цен. Подробнее

Германия также подтвердила, что сократит надбавки за зеленую энергию на потребительские счета, чтобы помочь с более высокими счетами за коммунальные услуги. Подробнее

Голландский банк ABN Amro предупредил, что оптовые цены на европейский природный газ вряд ли вернутся к «нормальным» уровням до 2023 года.

Официальные данные показали, что Норвегия, второй по величине поставщик газа в Европу, оказалась в числе победителей энергетического кризиса, продемонстрировав рекордное положительное сальдо торгового баланса, которое выросло на 28% до 53,7 млрд норвежских крон (6,37 млрд долларов США) в прошлом месяце благодаря стремительному росту доходов от продажи газа. газ.

Дополнительные репортажи Чена Айчо и Джесики Джаганатан в Сингапуре, Скотта Десавино в Нью-Йорке и Шивани Сингха в редакциях Пекина и Пекина; Автор Эйлин Хардкасл: редактирование Кармел Кременс

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