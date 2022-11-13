Китай и Иран используют частных детективов для связи с диссидентами в Америке

«Мне кажется, что это недорогой, малорискованный, спонсируемый государством терроризм в 21 веке», — сказал Хоффман.

Чиновники заявили, что эта тактика применяется на фоне широкой волны репрессий, в том числе Отравление противников Президент России Владимир Путин в Великобритании и других странах; Участие Саудовской Аравии в искушении Джамал ХашоггиОн является видным критиком его консульства в Стамбуле, где он был зверски убит и расчленен в 2018 году; Преследование Турцией предполагаемых врагов как минимум в 31 стране, по словам А. Отчет Freedom House за 2021 г.которые продвигают демократию во всем мире.

По делу г-жи Алинежад федеральные прокуроры Манхэттена выдвинули обвинения в заговоре с похищением в июле 2021 года против сотрудника иранской разведки и трех его сообщников, все из которых находятся в Иране. Маловероятно, что кого-либо из них арестовали бы, если бы они остались там, но официальные лица заявили, что целью, помимо защиты потенциальных жертв, было разоблачение и сдерживание заговоров, разработанных на самых высоких уровнях иностранного правительства.

Для большинства частных лиц повседневная работа далека от гламурного изображения в кино и литературе, поскольку возникает работа в юридических фирмах, страховых компаниях и обиженных супругах. Сегодня многие задачи приходят онлайн, без очного общения.

«Если у вас есть кто-то на другой стороне — специалист по разведке, который может лгать и создавать дым и зеркала — иногда бывает трудно должным образом экранировать этих агентов», — сказал Уэс Берден, частный сыщик из Далласа и мировой офицер. Ассоциация следователей насчитывает около 1000 членов.

Многие частные сыщики, некоторые из которых имеют опыт работы в правоохранительных органах, определенно являются представителями старой школы. Веб-сайт г-на Макайвера носит девиз «Сообщайте правду … честно и обоснованно» и перечисляет такие предложения, как проверка биографических данных на работе и «расследования неверности и брака».

Этот тип уличных судебных исков может также стать основой для разведывательной операции, которую иностранные правительства могут провести дешево и с безопасным удалением.