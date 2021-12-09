Китай и Россия атакуют демократический саммит Байдена

В многочисленных твитах китайских дипломатов это событие называется «так называемым Демократическим саммитом», а российский политический обозреватель пишет в государственной китайской газете, что инициатива США «выгодно отличается от хозяйки публичного дома». [sic] Для школьниц «.

Медиа-блиц исходит от официальных рупоров, а не от теневых ботов и троллей, которые отражают озабоченность по поводу усилий США по мобилизации поддержки демократических норм, а эксперты по диктаторской пропаганде говорят CNN, что этот процесс может изолировать Пекин и Москву.

«[China and Russia] Рассматривайте это как возможность усилить цинизм на политическом Западе и подорвать любые заголовки, исходящие от этого саммита », — сказала Джессика Брэнд, директор по политике в области искусственного интеллекта и новых технологических инициатив в Брукингсе.

‘Альтернативный взгляд’ Это знакомый сценарий, который, по мнению аналитиков, представляет собой вид влияния, с которым Соединенные Штаты боролись годами, поскольку они конкурируют с репрессивными правительствами за формирование глобального восприятия управления. «Вы видите эти согласованные усилия [from China] Подорвать американскую демократию и представить альтернативную точку зрения », — сказал Кентон Дипат, житель Китая и резидент лаборатории цифровых криминалистических исследований Атлантического совета. «Саммит за демократию» — это одно из высших достижений по продвижению демократической этики администрации Байдена. По заявлению Белого дома, конференция будет включать виртуальные встречи в четверг и пятницу с участием представителей 100 правительств, групп гражданского общества и журналистов. «Мы подходим к этой неделе со смирением и уверенностью. Мы хотим слышать и учиться, а не стыдиться наших недостатков; надеемся на наши последовательные усилия по созданию наиболее совершенного союза», — сказала Узра Зия, заместитель государственного секретаря по вопросам гражданской обороны и демократии. во вторник. Один из руководителей высшего звена сообщил журналистам, что администрация Байдена планирует использовать саммит для объявления новых инициатив по борьбе с коррупцией и обеспечению свободных и справедливых выборов. Тайвань был специально приглашен к участию. Китайские и российские официальные лица пытаются уменьшить это сообщение. В минувшие выходные Китай провел свой собственный Виртуальный международный форум за демократию, который, как утверждается, состоит из политиков и ученых из более чем 120 стран, и выпустил официальный документ, в котором ложно утверждалось, что одна из его партийных организаций является более функционирующей демократией, чем тот, что в Соединенных Штатах. Послы Китая и России в США назвали саммит «антидемократическим» в совместном ноябрьском номере американской газеты The National Interest. Послы Китая и России неверно представили свои страны как демократии. READ Двое очень молодых людей в наручниках в Новый год - Ravenna24ore.it Старший коллега Бретт Шефер, который следит за дезинформацией в Альянсе в защиту демократии, заявил на прошлой неделе, что «демократия» была самым популярным хэштегом Twitter для аккаунтов китайских дипломатических и других правительств. «Тогда мы просто обратили на это внимание [for China] В течение нескольких недель «, — сказал Шафер CNN. На вопрос, как администрация Байдена будет выступать против российских и китайских описаний саммита, один из руководителей высшего звена сказал: «Сегодня многие авторитарные правительства представляют ложь о том, что сообщества могут обеспечить процветание и безопасность, только ограничивая действия граждан. правда.» Несмотря на диктаторскую политическую систему Китая и хорошо задокументированные нарушения прав человека, участники кампании страны рассматривают продвижение китайского управления как способ легитимации на мировой арене, сказал Дипат. «Это очень похоже на то, что Китай пытался сделать в течение последних двух лет, чтобы пересмотреть определенные взгляды на мировую арену, в том числе на права человека и демократию», — сказал он CNN. Некоторые эксперты полагают, что саммит обеспечит решительные меры против дезинформации в демократических странах о выборах или распространении лжи о вирусе короны. Нина Янкович, коллега по Центру Вильсона, призвала администрацию Байдена заручиться поддержкой коалиции для противодействия антидемократической дезинформации, представленной Китаем, Россией и другими странами. «Дезинформация от иностранных игроков и внутренних источников угрожает самим основам демократии во всем мире и играет ключевую роль во многих мировых кризисах», — сказал Янкович CNN. «Важно, чтобы администрация Байдена подчеркивала, что правда является краеугольным камнем как эпохи Байдена, так и демократического общества, которое она стремится построить».