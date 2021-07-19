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Согласно сообщениям средств массовой информации США и Великобритании, США разрабатывают усовершенствованную радиолокационную станцию ​​для дальнего космоса – или DARC – для обнаружения новой крупной радиолокационной системы в Техасе, Великобритании и Австралии. Система наблюдения за площадкой в ​​Великобритании будет иметь от 10 до 15 параболических антенн (большие спутниковые каналы) и от четырех до шести передатчиков, а каждая радиолокационная антенна будет иметь диаметр 15 метров. Сообщается, что система способна определять цели на расстоянии до 36 000 километров.

Представители вооруженных сил США и Великобритании заявляют, что делают космос «безопаснее и безопаснее». Чтобы оправдать свое заявление, они обвинили Китай и Россию в “безответственных и безответственных” угрозах посредством испытаний их противоспутникового оружия. Они также подчеркнули, что им необходимо понимать, «что происходит в темных уголках космоса».

Это значительное расширение, которое может еще больше изменить направление глобальной военной конкуренции. Глава Королевских ВВС, главный маршал авиации сэр Майкл Уикстон, прямо предсказал, что следующая война может быть выиграна или проиграна в космосе. Основная цель Соединенных Штатов и их союзников в разработке DARC – открыто выиграть войну и предотвратить Китай и Россию.

Соединенные Штаты уже давно развивают свою собственную осведомленность о космической среде (SSA), которая делает большие успехи. Благодаря терминальной высотной системе обороны ее звездные войны и противоракетные возможности уже сильны во всем мире. Но Америку это не устраивает. Его стремление обеспечить «всепогодный, всесторонний» контроль информации, от космоса до баллистических ракет, превращает контроль над вооружениями в формальные усилия. Это серьезно угрожает минимальному балансу сил, необходимому для глобального мира.

Китай и Россия должны решительно противодействовать усилиям США по расширению военного соперничества в космосе между крупными державами и противостоять их попыткам создать DARC со своими союзниками. Китай и Россия должны разоблачить бесстыдную практику Соединенных Штатов по дальнейшему развитию потенциала космической войны путем преувеличения так называемой космической угрозы со стороны Китая и России. Если Соединенные Штаты предпримут такие шаги, Китай и Россия должны принять контрмеры в попытке стратегически сорвать амбициозный план США.

Следует отметить, что Соединенным Штатам намного сложнее доминировать в космосе, чем на суше и на море. Если Соединенные Штаты осмелятся атаковать космические объекты Китая и России, обе страны могут нанести одинаковый ущерб Соединенным Штатам. Вашингтон не может развить способность в одностороннем порядке оккупировать космос и сблизиться с Китаем и Россией.

Однако, сохранив DARC, Соединенные Штаты могли бы расширить свое присутствие в SSA. Он укрепит идею «контроля над всем» через господство, укрепит доверие своих союзников и принесет дальнейшую пользу странам и державам-победителям.

Подобно тому, как Соединенные Штаты создали Глобальную противоракетную организацию, достоверность этих систем не может быть проверена. Мир не может дать ему шанс, потому что такой момент означает гибель человечества. Развитие Соединенных Штатов этими радикальными организациями, нарушающими баланс, имело ряд прямых политических последствий. Это усилило хаос в отношениях между ведущими державами и мировой геополитикой.

Американское видение создания DARC особенно предупредило Китай. Возможности Китая в области космических запусков укрепляются, и страна увеличивает частоту своих различных космических операций, включая инициативы по созданию космических станций. Соединенные Штаты открыто угрожают безопасности операций Китая, ускоряя темпы развития инфраструктуры и развивая некоторые возможности для доминирования над будущими космическими заказами. Стремясь решительно подавить любое подстрекательство США к космическому конфликту, Китай должен ускорить развитие своего потенциала космической контратаки и создать прочный барьер для Соединенных Штатов.

У Китая меньше ядерного оружия, чем у США. Но развитие космического потенциала Китая может пойти быстрее, чем международные санкции. Китай может эффективно ослабить стратегическое высокомерие США, усилив общую блокаду. Таким образом, в то время как Вашингтон стремится получить огромные выгоды, Китай может заставить Соединенные Штаты противостоять реальности и вернуться к мышлению, уравновешенному властью.

Чтобы реализовать удобство и рентабельность космических запусков, Китай должен ускорять, постоянно упорядочивать наши космические активы, стремиться к достижению лидирующих позиций в определенных секторах и проектах и ​​устранять космическое преимущество США. Мы должны без колебаний вкладывать средства в этот сектор. Следует четко указать, что космическая безопасность становится новым краеугольным камнем общей национальной безопасности Китая.