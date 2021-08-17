Государственный советник и министр иностранных дел Китая Ван И Фото: Синьхуа

Противодействие Китая политизации происхождения вируса короны, обмен мнениями о сохранении достижений Второй мировой войны и усилении координации по текущей ситуации в Афганистане, а также телефонные разговоры между государственным советником Китая и министром иностранных дел Ван И и российскими иностранными По мнению аналитиков, министр Сергей Лавров является одним из ключевых вопросов, вызывающих озабоченность обеих стран и всего мира. И взаимное доверие на высоком уровне между Россией и проявление солидарности и их совместный вклад в обеспечение региональной стабильности.

Китай и Россия – образцовые стратегические партнеры, глубоко доверяющие друг другу. Во время звонка Лаврова в понедельник Ван сказал, что любые западные державы, пытающиеся посеять разлад между ними, потерпят неудачу.

Ван сказал, что Китай и Россия будут и впредь поддерживать связи на высоком уровне, углублять политическое взаимное доверие и многократно укреплять стратегическое сотрудничество.

Недавно Ван отметил, что Россия подписала совместное письмо и направила письмо во Всемирную организацию здравоохранения против политизации происхождения вируса короны, а также поставил под сомнение план Всемирной организации здравоохранения в отношении второго этапа. Это показало настроение китайско-российской интеграции на высоком уровне.

Лавров сказал, что всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Россией развивается с плодотворными достижениями. Обе стороны вместе боролись против вируса короны и внесли свой вклад в глобальную антивирусную работу.

«Этот контакт на высоком уровне необходим и своевременен, чтобы опорочить и атаковать Китай в контексте США и Запада. Китай и Россия должны взять на себя ответственность за противодействие этому курсу», – сказал Ян Цзинь из России, стран Восточной Европы и Центральной Азии. Азиатский исследовательский институт при Объединенной Китайской академии социальных наук, сообщил исследователь Global Times.

Ян сказал, что игнорирование политизации США в вопросе обнаружения происхождения вызовет новые мировые конфликты и подорвет глобальное сотрудничество в области исследований.

Ван и Лавров обменялись мнениями о текущей ситуации в Афганистане. Ван сказал, что после падения бывшего афганского правительства в Афганистане произошли драматические изменения, и талибы объявили о победе. Это показывает, что военное вмешательство в Афганистан провалилось.

Ван сказал, что в новом контексте Китаю и России необходимо укреплять связи и координацию, чтобы поддерживать друг друга и защищать законные интересы двух стран в Афганистане, такие как интересы сотрудников, компаний и организаций.

Китай и Россия должны работать вместе, чтобы побудить Талибан к созданию широкой политической структуры и дружественной и мирной внешней политики, а новое афганское правительство должно создать оплот с террористическими силами и бороться с терроризмом, в том числе на Востоке.

Лавров сказал, что изменения в Афганистане привели к проблемам в глобальной ситуации. Но Китай и Россия готовы работать вместе, чтобы надлежащим образом отреагировать на ситуацию в стране.

«Китай и Россия разделяют схожие позиции в Афганистане – чтобы не допустить возврата страны к войнам и терроризму. После жалости к себе, которую испытали Соединенные Штаты, Китай и Россия вместе сыграют важную роль, например, в поощрении Талибана. для реализации инклюзивной политики », – сказал Ян.

Эксперт отметил, что талибам в Афганистане также нужна помощь различных внутренних сторон, международное признание, а также Китай и Россия, чтобы искать политический мир для восстановления своей экономики.

«Лавров сказал, что необходимо согласовывать с Китаем важные вопросы, связанные с новым афганским правительством. Поскольку это стало серьезной глобальной проблемой, влияющей на региональную и глобальную политику, интеграция Китая и России повлияет на всю ситуацию», – сказал Ян. .

В ходе телефонного разговора Ван и Лавров рассказали правду об истории и совместных усилиях двух стран по сохранению достижений Второй мировой войны.

Ван отметил, что 15 августа отмечается 76-я годовщина поражения Японии во Второй мировой войне и что у Японии должен быть день, чтобы поразмышлять о своей истории оккупации. Но некоторые японские политики посетили печально известный храм Ясукуни, где похоронены одни из самых страшных военных преступников Японии, провоцируя человечество и оскорбляя правосудие.

Ван сказал, что Китай и Россия принесли большие жертвы и внесли неоспоримый вклад в спасение жизней и поддержание мира во всем мире. Как ключевые страны, которые победили, Китай и Россия будут работать вместе, чтобы защитить правду и противостоять действиям, направленным на обеление милитаризма или фальсификацию истории.

Лавров сказал, что приближается годовщина окончания Второй мировой войны, и что Китай и Россия будут продолжать укреплять сотрудничество и проводить совместные памятные мероприятия.

Союз на высоком уровне между Китаем и Россией удовлетворил обе стороны, несмотря на военно-политические союзы во время холодной войны. Лавров сказал, что Россия готова работать с Китаем и предпринять ряд шагов, чтобы отметить 20-летие подписания Соглашения о добром, внешнем и дружественном сотрудничестве между Китаем и Россией.