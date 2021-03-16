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Китай и Россия запускают космическую станцию ​​на поверхности Луны

16 марта, 2021
Marfa Fedoroa

Москва – Во вторник Россия и Китай объявили о планах создать совместную космическую станцию ​​на поверхности Луны, поскольку Москва стремится восстановить славу своих первых космических дней в советские времена, а Пекин готовится к реализации своих внеземных амбиций.

Хотя Москва когда-то была в авангарде космических путешествий – она ​​отправила в космос первого человека, – ее космические амбиции были подорваны плохим финансированием и повальной коррупцией.

Его затмили Китай и Соединенные Штаты, которые в последние годы одержали крупные победы в освоении космоса и исследованиях.

Российское космическое агентство Роскомус сообщило, что подписало соглашение с Национальным космическим управлением Китая (CNSA) о разработке «комплекса экспериментальных исследовательских установок, которые были установлены на поверхности Луны и / или на ее орбите. “

Со своей стороны, CNSA заявило, что проект «открыт для всех заинтересованных стран и международных партнеров», в то время как эксперты заявили, что это будет крупнейший проект международного космического сотрудничества Китая на данный момент.

Москва стремится снова занять лидирующую позицию в космической гонке.

В этом году он отмечает 60-летие первого полета человека в космос. В апреле 1961 года он отправил в космос Юрия Гагарина, а два года спустя – первую женщину, Валентину Терешкову.

НАСА запустило свой первый пилотируемый космический полет месяц спустя из России, в мае 1961 года, отправив Алана Шепарда на борт Mercury Redstone 3.

Но в последние годы Москва отстала от Вашингтона и Пекина в изучении Луны и Марса.

Тем временем Китай, стремившийся к более тесному сотрудничеству с Москвой, начал собственную успешную космическую программу.

В прошлом году он запустил к Марсу зонд Tianwen-1, который в настоящее время находится на орбите красной планеты.

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А в декабре ему удалось доставить образцы горных пород и почвы с Луны на Землю, что стало первой такой миссией за более чем 40 лет.

Чэнь Лан, независимый аналитик, специализирующийся на китайской космической программе, сказал, что совместная лунная космическая станция – это «большое дело».

«Это будет крупнейший проект международного космического сотрудничества Китая, поэтому он важен», – сказал Лан.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в Твиттере, что пригласил начальника CNSA Чжана Кэцзяня запустить первый в России лунный аппарат, Luna 25, намеченный на 1 октября – первый лунный аппарат, запущенный Россией с 1976 года.

НАСА теперь нацелилось на Марс, поскольку его постоянный марсоход на прошлой неделе провел свой первый испытательный полет на планете.

НАСА в конечном итоге намеревается провести возможную человеческую миссию к планете, даже если планирование все еще находится на очень предварительной стадии.

Москва и Вашингтон также сотрудничают в космической сфере – одной из немногих оставшихся сфер сотрудничества между двумя противниками холодной войны.

Однако в прошлом году Россия не подписала под руководством США соглашение Artemis для стран, желающих участвовать в плане исследования Луны под руководством НАСА.

В рамках программы Artemis, объявленной во время пребывания в должности бывшего президента США Дональда Трампа, НАСА планирует высадить на Луну первую женщину и следующего мужчину к 2024 году.

Еще один удар по космической репутации России – в прошлом году Роскосмос утратил монополию на пилотируемые полеты на Международную космическую станцию ​​(МКС) после первой успешной миссии американской компании Space X.

SpaceX Илона Маска стал крупным игроком в современной космической гонке и объявил о планах отправить нескольких представителей общественности на Луну в 2023 году в поездке, финансируемой японским миллионером.

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Прототип SpaceX Starship взорвался после приземления в Техасе в марте, поднявшись на высоту 10 километров. Испытательный полет был частью амбициозного проекта компании по доставке людей на Марс.

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