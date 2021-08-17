Китай-Россия Фото: VCG

Обмен мнениями по истории Второй мировой войны и противодействию политизации происхождения вируса, а также телефонный разговор между государственным советником Китая и министром иностранных дел Ван И и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым затронули ключевые актуальные вопросы. в обе страны и мир.

Ван сказал, что Россия, наряду с другими странами, участвовала в совместном отчете и направила отдельное письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), выступая против политизации появления Covit-19 и подвергая сомнению план ВОЗ относительно появления второй фазы, представленный Секретариатом ВОЗ. Это отражает чувство стратегической координации на высоком уровне между Китаем и Россией, сказал Ван.

Китай и Россия – образцовые стратегические партнеры, глубоко доверяющие друг другу. Ван сказал, что любая западная держава, пытающаяся посеять раздор между ними, потерпит неудачу.

Он отметил, что Китай и Россия будут и впредь поддерживать контакты на высоком уровне, углублять политическое взаимное доверие и многократно укреплять стратегическое сотрудничество.

Лавров сказал, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и Китаем в новую эру интеграции активно развивается и приносит плодотворные результаты. Обе стороны объединили усилия в борьбе с эпидемией и внесли свой вклад в международное сотрудничество в борьбе с эпидемией.

На пресс-конференции после июньской встречи министров иностранных дел БРИКС Лавров заявил, что политикам не следует «пытаться набрать очки и повысить свою популярность, спекулируя на ситуации с Правительством-19».

Все больше и больше стран и ученых выражают несогласие с противостоянием атакам на Китай, которые создают политику Соединенных Штатов и некоторых западных стран. В совместном заявлении, направленном в Секретариат ВОЗ 2 августа, более 300 политических партий, социальных групп и аналитических центров более чем в 100 странах и регионах выступили против политизации происхождения вируса.

«Связь на высоком уровне необходима и необходима своевременно на фоне политизации работы Соединенных Штатов и Запада по отслеживанию истоков и оказания давления на ВОЗ с целью нападения на Китай … Китай и Россия несут ответственность за противодействие этой тенденции “, – сказал Ян Цзинь, научный сотрудник Китайской академии социальных наук. Как сообщил Global Times из Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии.

Ван и Лавров также говорили об исторической правде, истории человечества и совместных усилиях по сохранению достижений Второй мировой войны.

Роль России во Второй мировой войне связана с ее ключевыми интересами, поскольку определенные державы в Соединенных Штатах и ​​Европейском союзе работают над опровержением или уничтожением ее роли в изображении Соединенных Штатов как главной силы в победе. Ци Хэн, младший научный сотрудник Центра российских исследований при Обычном университете Восточного Китая, сказал Global Times, что Россия твердо стоит с Россией в защите правды истории.

Взаимная поддержка Китая и России в поиске работы и участии во Второй мировой войне не только демонстрирует уважение к основным интересам друг друга, но также отражает их противодействие Западу, используя доминирование в международном общественном мнении для дискредитации и нападок на Китай и Россию. – заметил Куи.

Ци сказал, что Китай и Россия борются не только за себя, но и ищут тот факт, что Запад и США пытаются скрыть.

Лавров сказал, что нынешние российско-китайские отношения на высоком уровне превосходят военно-политические союзы во время холодной войны. По его словам, Россия готова сотрудничать с Китаем в проведении серии торжеств в обеих странах по случаю 20-летия подписания Соглашения о дружбе и дружественном сотрудничестве между Китаем и Россией.