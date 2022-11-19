Китай и Россия ищут «правильный» мир: министр обороны США

Министр обороны США Ллойд Остин предупредил в субботу, что Китай и Россия стремятся к миру, в котором для разрешения споров применяется сила, и пообещал, что США будут продолжать отстаивать гуманитарные принципы и международное право.

«Пекин, как и Москва, ищет мир, в котором он может загладить свою вину, где споры разрешаются силой и где автократы могут погасить пламя свободы», — сказал Остин на Галифаксском международном форуме по безопасности в Канаде.

Война Москвы против Киева, по словам Остина, «подчеркнула вызов, с которым мы сталкиваемся в Индо-Тихоокеанском регионе, где (Китай) также продвигает что-то очень далекое от нашего видения свободного, стабильного и открытого международного порядка».

Он сказал, что действия Китая вокруг Тайваня носят «все более провокационный характер», поскольку пекинские самолеты почти ежедневно пролетают вблизи острова и осуществляют ряд опасных перехватов самолетов США и союзников.

Вашингтон назвал Китай и его усилия по изменению Индо-Тихоокеанского региона самой большой проблемой, стоящей перед Соединенными Штатами.

В Стратегии национальной обороны США, опубликованной в прошлом месяце, говорится, что вторжение России в Украину подчеркивает «острые угрозы», исходящие от Москвы, над предотвращением которых работает Вашингтон.

Остин связал эти две проблемы в своем выступлении в субботу и сказал, что если одной стране удастся избежать наказания за злоупотребления, другие последуют за ней.

«На войне все еще существуют правила. И если сверхдержава может выставлять напоказ эти правила, это побуждает других бросать вызов международному праву и международным нормам», — сказал он.

«Мы полны решимости защищать эти правила — и особенно фундаментальный принцип иммунитета для мирных жителей».

Остин также сказал, что попытки Москвы заручиться поддержкой таких стран, как Иран и Северная Корея, создают новые проблемы безопасности для Соединенных Штатов и их союзников.

Он сказал, что «Россия обратилась к Ирану и Северной Корее за помощью в нападении на Украину, включая использование иранских беспилотников для уничтожения украинских мирных жителей».

Вашингтон заявил, что иранский персонал находился в Крыму, чтобы помочь России нанести удар беспилотниками по Украине, что Тегеран отрицал.

История продолжается

Остин сказал, что Украине предстоит суровая зима и что Москва может снова прибегнуть к бряцанию ядерных мечей, поскольку она несет потери на поле боя, и пообещал, что Соединенные Штаты и их союзники справятся с этими проблемами.

«Российское вторжение предлагает предварительный просмотр возможного мира тирании и беспорядков, в котором никто из нас не хотел бы жить», — сказал он.

вд/мд