Описание: Лю Руи / GT

После того, как в воскресенье на Олимпийских играх в Токио упал занавес, все взгляды, особенно с Запада, теперь прикованы к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине, что создает очень дружелюбный тон. Возьмем, к примеру, газету Washington Post, которая в понедельник опубликовала статью обозревателя Салли Дженкинс под названием «Проведение Олимпиады в Пекине непростительно». Хуже того, голоса просто не исходят из средств массовой информации.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в понедельник, что Соединенные Штаты развернули «массовую антикитайскую кампанию» перед Пекинскими зимними играми 2022 года не только на основании сообщений СМИ, но и на основании результатов выборов. И государственные чиновники из всех ветвей власти, сообщил ТАСС в понедельник.

Здесь можно привести множество примеров. Например, группа законодателей вместе с сенатором Марко Рубио отложили Олимпийские игры 2022 года и в июле обратились к Международному олимпийскому комитету, заявив, что «Китай совершает геноцид и преступления против человечности». В мае спикер США Нэнси Пелоси предложила дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. В марте сенатор-республиканец Митт Ромни призвал к экономическому и дипломатическому бойкоту Игр 2022 года.

Необходимо прояснить еще одну вещь: «бойкот», о котором говорят эти политики, – это дипломатический бойкот, который побуждает их лидеров заниматься спортом.

Пока ни одна страна не выступила с официальными заявлениями, препятствующими отправке своих представителей на Зимние Игры 2022 года.

Примет ли решение правительство США официально бойкотировать предстоящие Зимние игры в Пекине в феврале? Считается, что нет. Одна из важнейших причин, по которой Америка не может этого сделать, очевидна: это плохо скажется на американских спортсменах, которые так долго ждали этого дня. Советский Союз бойкотировал Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе, а не холодную войну, когда Соединенные Штаты отказались приехать в Москву в 1980 году.

Тем не менее, американские политики полагают, что это вызовет проблемы, потому что они очень обеспокоены и паникуют по поводу подъема Китая. Их смущает то, что Китай так неуклонно растет и становится таким сильным. Когда Пекин делает что-то большое, невозможно не бросить против него политические вызовы.

Это стало рутиной.

Возьмите Олимпийские игры 2008 года. Китай столкнулся с большим давлением и проблемами со стороны Запада, чем сегодня. Хотя Китай и Соединенные Штаты добились определенного прогресса, бывший президент США Джордж Буш тем летом прибыл в Пекин еще на четыре дня.

Некоторые американские политики просто разыгрывают трюк. Еще одно точно: они политизируют игру. В ходе процесса погибли российские и российские спортсмены.

В 2014 году правительство США пригласило всех избранных высокопоставленных официальных лиц из делегации США принять участие в зимних Олимпийских играх в Сочи в связи с нарушением прав человека. Кроме того, с 2019 года России запретили заниматься международными видами спорта на четыре года. Во многом это потому, что игра политизирована.

Китай и Россия должны объединить усилия, чтобы противостоять политизации спорта. Нынешние российско-китайские отношения процветают. Они могут стать той движущей силой, которая защищает аполитичный колорит Олимпийских игр.

Эта статья была составлена ​​репортером Global Times на основе интервью с Лю Сяном, исследователем Китайской академии социальных наук в Пекине. Комментарий @ globaltimes.com.cn