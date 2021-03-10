Китай и Россия представили совместный план лунной космической станции | Луна

Россия и Китай раскрыли планы по созданию совместной космической станции на поверхности Луны, поскольку российское космическое агентство Роскомос заявило, что подписало соглашение с Национальным космическим управлением Китая (CNSA) о разработке «комплекса экспериментальных исследовательских установок, которые были установлены на поверхности и / или на лунной орбите “.

Со своей стороны, CNSA заявило, что проект «открыт для всех заинтересованных стран и международных партнеров», в то время как эксперты заявили, что это будет крупнейший проект международного космического сотрудничества Китая на данный момент.

Президент Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал, что пригласил президента CNSA Чжана Кэцзяня в Спуск первого современного российского лунного аппаратаЛуна 25, запланированная на 1 октября. Это первый российский лунный аппарат с 1976 года.

Россия отправила своего первого человека в космос, но в постсоветскую эпоху его затмили Китай и Соединенные Штаты, которые добились больших успехов в освоении космоса и исследованиях.

В этом году Россия отмечает 60-летие своего первого полета человека в космос. Юрий Гагарин был отправлен в космос в апреле 1961 года, а двумя годами позже – первая женщина, Валентина Терешкова. Месяц спустя НАСА запустило свой первый пилотируемый космический полет из России, отправив Алана Шепарда на борт Mercury Redstone 3.

Китай, стремящийся к более тесному сотрудничеству с Москвой, в 2020 году запустил свой зонд Tianwen-1, который сейчас находится на орбите Марса. В декабре 2020 года он доставил образцы горных пород и почвы с Ммуна на Землю, что стало его первой такой миссией за более чем 40 лет.

Чэнь Лан, независимый аналитик, специализирующийся на китайской космической программе, сказал, что совместная лунная космическая станция – это «большое дело».

«Это будет крупнейший проект международного космического сотрудничества Китая, поэтому он важен», – сказал Лан.

На прошлой неделе марсоход НАСА Persevering Rover провел свой первый тест-драйв на планете. Соединенные Штаты в конечном итоге намерены провести человеческую миссию на планете, хотя планирование пока находится на предварительном этапе.

Москва и Вашингтон также сотрудничают в космической сфере; Но Россия не подписала под руководством США Artemis соглашение об исследовании Луны под руководством НАСА. В соответствии с программой Artemis, объявленной в 2020 году во время президентства Дональда Трампа, НАСА планирует высадить первую женщину и следующего мужчину на Луну к 2024 году.

Роскосмос в 2020 году лишился монополии на пилотируемые полеты к Международной космической станции (МКС) после первой успешной миссии американской компании SpaceX. Компания SpaceX Илона Маскса стала крупным игроком в современной космической гонке и объявила о планах отправить нескольких представителей общественности на Луну в 2023 году в поездке, финансируемой японским миллиардером.

С Agence France-Presse