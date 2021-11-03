Китай и Россия снова добиваются отмены санкций ООН в отношении Северной Кореи

Обе страны подали переработанный проект резолюции, который Рейтер увидел в понедельник, в котором предлагается отменить запрет на экспорт статуй, морепродуктов и текстиля в Пхеньяне и отменить ограничение на импорт очищенной нефти.

Согласно резолюции, Китай и Россия хотят, чтобы Совет из 15 членов снял эти ограничения «с целью улучшения условий жизни людей» в изолированном азиатском государстве.

Северная Корея является объектом санкций ООН за свои ядерные программы и программы баллистических ракет с 2006 года.

В проект резолюции включены другие меры, предложенные Россией и Китаем два года назад, в том числе снятие запрета на работу северокорейцев за рубежом и снятие ограничений на железнодорожное и автомобильное сотрудничество между Кореей.

Многие дипломаты ООН, выступая анонимно, заявили, что пересмотренный проект резолюции не получит большой поддержки. В 2019 году Россия и Китай провели два неформальных раунда переговоров по проекту резолюции, но официально его не вносили. В понедельник дипломаты заявили, что Китай и Россия еще не запланировали никаких переговоров по новому проекту резолюции. Для принятия резолюции требуется девять голосов и не должно быть вето США, Франции, Великобритании, России или Китая. Посольства ООН в России и Китае не сразу ответили на запрос о комментариях к новому тексту, который был распространен среди членов совета в пятницу, заявили послы. «В интересах Китая, чтобы мы рассмотрели гуманитарный аспект санкций, введенных Советом Безопасности», – заявил в прошлом месяце журналистам посол Китая Чжан Цзюнь, подтвердив, что проект резолюции 2019 года «находится на рассмотрении». ‘Сложная ситуация’ Представитель посольства США в ООН отказался комментировать обсуждения в частном совете, но сказал, что все члены ООН должны сосредоточить внимание на тех, кто нарушает существующие санкции. READ OFAC добивается урегулирования с Камеруном нарушения российских морских санкций «Совет Безопасности подтвердил свою готовность изменить, приостановить или отменить любые действия, необходимые в свете соблюдения КНДР», – сказал представитель. «Тем не менее, КНДР не предприняла никаких действий для выполнения требований Совета Безопасности в отношении ее запрещенных ядерных программ и программ баллистических ракет». Северная Корея официально известна как Корейская Народно-Демократическая Республика. Совет Безопасности ООН уже предоставил гуманитарные исключения. В прошлом месяце следователь ООН по правам человека призвал к ослаблению санкций в отношении уязвимой голодающей Северной Кореи после ее изоляции во время эпидемии Ковита-19. Санкции, предложенные Россией и Китаем, обошлись Северной Корее в сотни миллионов долларов. Они были созданы в 2016 и 2017 годах в попытке перекрыть финансирование ядерной и ракетной программ Пхеньяна. В первой половине 2021 года Северная Корея продолжала развивать свои ядерные программы и программы баллистических ракет вопреки санкциям ООН. Наблюдатели говорят, что страна давно страдает от отсутствия продовольственной безопасности, плохого управления экономикой из-за ужесточения санкций, а теперь и от эпидемии правительства 19, вызвавшей беспрецедентное закрытие границ. В новом проекте резолюции «подчеркивается сложное положение экономики и средств к существованию КНДР в последние годы, подчеркиваются законные интересы безопасности КНДР и необходимость обеспечения благосостояния, неотъемлемого достоинства и прав народа».