Китай и Россия, цели спорного саммита G7, сближаются

Когда год назад российские войска вошли в Украину, многие эксперты предсказывали стратегическую неожиданность для Китая, поскольку Соединенные Штаты снова отвлеклись на войну вдали от Азии. Теперь Пекин все больше опасается, что западный блок, поддерживающий Украину, позиционирует себя в китайском анклаве.

Лидеры стран Большой семерки в минувшие выходные заявили о большей поддержке Пекина и разозлили Пекин, оспорив его претензии на Южно-Китайское море, пообещав выступить против экономического принуждения и оказывая давление на Китай в связи с нарушениями прав человека в Синьцзяне, Тибете и Гонконге. Несколько дней спустя Москва и Пекин укрепляют свои отношения, проводя переговоры по вопросам безопасности и торговли, а премьер-министр России Михаил Мишустин возглавляет делегацию бизнес-магнатов, посещающих Китай.

Г-н Зеленский, президент Украины, добивается от президента Байдена дополнительных гарантий в отношении вооружений на G7 и большей экономической поддержки России от высшего лидера Китая Си Цзиньпина. Контраст между Мишустиным подчеркивает, насколько углубляющиеся геополитические разногласия усугубляются войной.

«Китай готов удвоить свои отношения с Россией после саммита G7, потому что центральной темой этого саммита является не только российская агрессия против Украины, но и то, как Китай и Запад должны с этим бороться», — сказал старший преподаватель Александр Королев. Он изучает китайско-российские отношения в Университете Нового Южного Уэльса, Австралия.