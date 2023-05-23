Китай и Россия, цели спорного саммита G7, сближаются

Когда год назад российские войска вошли в Украину, многие эксперты предсказывали стратегическую неожиданность для Китая, поскольку Соединенные Штаты снова отвлеклись на войну вдали от Азии. Теперь Пекин все больше опасается, что западный блок, поддерживающий Украину, позиционирует себя в китайском анклаве.
Лидеры стран Большой семерки в минувшие выходные заявили о большей поддержке Пекина и разозлили Пекин, оспорив его претензии на Южно-Китайское море, пообещав выступить против экономического принуждения и оказывая давление на Китай в связи с нарушениями прав человека в Синьцзяне, Тибете и Гонконге. Несколько дней спустя Москва и Пекин укрепляют свои отношения, проводя переговоры по вопросам безопасности и торговли, а премьер-министр России Михаил Мишустин возглавляет делегацию бизнес-магнатов, посещающих Китай.
Г-н Зеленский, президент Украины, добивается от президента Байдена дополнительных гарантий в отношении вооружений на G7 и большей экономической поддержки России от высшего лидера Китая Си Цзиньпина. Контраст между Мишустиным подчеркивает, насколько углубляющиеся геополитические разногласия усугубляются войной.
«Китай готов удвоить свои отношения с Россией после саммита G7, потому что центральной темой этого саммита является не только российская агрессия против Украины, но и то, как Китай и Запад должны с этим бороться», — сказал старший преподаватель Александр Королев. Он изучает китайско-российские отношения в Университете Нового Южного Уэльса, Австралия.
«Саммит и присутствие на нем Зеленского обозначили наиболее заметный и глубокий геополитический разрыв между Западом, с одной стороны, и Китаем и Россией, с другой», — добавил он.
Президент Байден попытался изобразить менее напряженную ситуацию, предрекая потепление в отношениях с Пекином. Но для Китая встреча единства среди демократий G7 на пороге может быть заявлением Китая о том, что США пытаются мобилизовать своих союзников, чтобы спровоцировать конфликт в регионе.
Как написала в понедельник газета коммунистической партии Global Times, США пытаются отразить «украинский кризис» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поступая таким образом, Китай аргументирует это тем, что Вашингтон может вести опосредованную войну против Китая, как он это сделал с Россией, а затем оправдывать ужасный сценарий для Пекина: создание азиатско-тихоокеанской версии Организации Североатлантического договора, которая ограничивает рост Китая. .
По его словам, саммит G7 был осложнен «неудобной оптикой» для Китая. Лайл Дж. Гольдштейн, эксперт по Китаю по приоритетам безопасности в аналитическом центре в Вашингтоне. Главным из них является проведение мероприятия Японией, которая испытывает глубокую историческую неприязнь к Китаю. На этой неделе китайские государственные СМИ обрушились с критикой на Токио, обвинив его в том, что он выполняет «приказы США» и преувеличивает «китайскую угрозу», поскольку он может внести поправки в свою конституцию, чтобы восстановить свои вооруженные силы впервые со времен Второй мировой войны. .
Мистер. Гольдштейн сказал, что сравнил этот шаг с «размахиванием красным флагом перед быком».
Китай оказался в этом затруднительном положении из-за своего близкого союзника России, которая вторглась в Украину, несмотря на предупреждения Запада. Несмотря на множество проблем, которые он создал для Китая, Пекин продолжает оказывать экономическую и дипломатическую поддержку Кремлю из-за общего стремления ослабить глобальную гегемонию США.
Выступая во вторник на бизнес-форуме в Шанхае, г-н Мишустин сказал, что Россия будет продолжать развивать связи с Китаем, который является одним из единственных поставщиков России технологий, таких как микрочипы, и одним из ее крупнейших потребителей энергии.
«Мы расширили торговлю с самыми быстрорастущими экономиками мира. Эти слова в полной мере относятся к нашему большому другу Китаю», — сказал г-н Мишустин сказал, что, по сообщениям российских государственных СМИ, стороны обсудили расширение сотрудничества в сферах транспорта, сельского хозяйства и энергетики.
Эксперт Университета Нового Южного Уэльса г. Королев сказал, что война и западные санкции ускорили экономическую перестройку России в сторону Азии. Этот сдвиг в политике, начавшийся десять лет назад, был встречен в России опасениями по поводу чрезмерной зависимости от Китая.
«Пока никаких оговорок», сказал г-н. — сказал Королёв. «Все прежние политические барьеры теперь устранены, и Россия больше не беспокоится о том, чтобы полагаться или зависеть от Китая в своем экономическом благополучии».
Обе страны расширяют свои связи в сфере безопасности. Чэнь Вэньцин, глава политико-правового комитета Коммунистической партии Китая, который курирует вопросы правопорядка, в воскресенье отбыл в Россию с восьмидневным визитом для проведения переговоров с председателем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. В Москве.
На пресс-конференции в Пекине во вторник официальный представитель министерства иностранных дел Мао Нин заявил, что китайско-российское «сотрудничество обладает высокой устойчивостью и большим потенциалом» и что оно «не будет нарушено или подвергнуто угрозе со стороны какой-либо третьей стороны», что явно намекает на объединение. В Штатах.
Тесные связи между двумя державами подрывают попытки Китая представить себя надежным посредником в конфликте на Украине. На прошлой неделе Китай направил специального посланника мира в европейские столицы Киев, Варшаву, Брюссель и Москву. Послу Ли Хуэю пока не удалось добиться прорыва, поскольку Украина настаивает на полном выводе российских войск с оккупированной территории. Кремль отверг эти условия, и неясно, готов ли Китай оказывать давление на Россию, исходя из желания Пекина поддерживать теплые отношения с Москвой.
Мистер. Ли преследовали вопросы о его нейтралитете.
«Хотя этот опыт не означает, что Россия должна быть предвзятой в переговорах, он, безусловно, не устраняет впечатление, что Китай хочет сохранить свои отношения с Россией после переговоров», — сказал эксперт Ченг Чен. по китайской политике в Университете Олбани-Санни.
Российские государственные СМИ сообщили, что г-н Ли посетит Россию в пятницу.
В то время как китайское правительство внутри страны заявляет о своем нейтральном отношении к войне, его всеобъемлющее политическое повествование о конфликте симпатизирует России и г-ну Трампу. Китай также считается следующей целью, если Путин потерпит неудачу.
Во время выступления в Пекине на прошлой неделе высокопоставленный китайский эксперт по России сказал: «Если Россия проиграет, давление на Китай возрастет и усилится. .»
Во многих исследованиях, проведенных китайским правительством и военными аналитиками, Украина изображается не только как получатель важной военной и разведывательной поддержки Запада, но и как пешка, нарисованная Соединенными Штатами в их более широкой стратегии по ослаблению России и, в конечном счете, Китая.
«Если Соединенные Штаты и НАТО будут смеяться последними в конфликте с Россией, они, наконец, создадут многостороннюю военную силовую систему США, Японии и Европы», — заявил Лю Цзянъюн, ведущий эксперт по японским отношениям с Китаем и другими азиатскими странами. Университет Цинхуа в Пекине, пишет в недавнем исследовании. «Даже когда Китай станет экономической державой номер один в мире, его международная обстановка в области безопасности может продолжать ухудшаться».
Вивиан Ван И Оливия Ван Предоставленный отчет.
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