Китай и Франция призывают к миру на Украине и обещают более глубокий военный диалог — ПОЛИТИКО

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ГУАНЧЖОУ, Китай — Франция и Китай достигли соглашения о совместной работе по углублению военного сотрудничества, поскольку поездка президента Эммануэля Макрона в Китай завершается совместным призывом к миру в Украине.

Согласно совместному заявлению правительств Макрона и китайского лидера Си Цзиньпина, южный театр Народно-освободительной армии Китая, в основном отвечающий за Южно-Китайское море, будет «углублять диалог» с Азиатско-Тихоокеанским командованием французских сил. . Это обещание прозвучало на фоне растущей напряженности между американскими и китайскими войсками в Тихом океане.

Представитель Елисейского дворца позже преуменьшил масштабы будущего сотрудничества между китайскими и французскими войсками, заявив, что оно будет ограничено продвижением «уважения к морскому праву».

«У нас есть военно-морской флот, который патрулирует регион, Тихий океан и Южно-Китайское море… Это означает проходящие корабли, которые должны уважать морское право, уважать границы, а также свободу судоходства. Вот что мы имеем в виду, — сказал чиновник, не уполномоченный выступать публично.

Относительно Украины в заявлении говорится: «Обе стороны поддерживают все усилия по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций».

Он призвал Россию обеспечить безопасность ядерных объектов Украины. В заявлении говорится, что Китай и Франция «выступают против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты» и поддерживают Международное агентство по атомной энергии в обеспечении «безопасности и безопасности Запорожской АЭС».

Они также призвали «все стороны конфликта» «строго соблюдать международное гуманитарное право».

Хотя такие призывы во многом соответствуют политике Китая, тот факт, что Си согласился на одностороннее совместное заявление с Францией по этим вопросам, иллюстрирует его обеспокоенность ходом войны с Россией. Однако в заявлении не упоминается Россия по имени, что подчеркивает отказ Пекина публично критиковать своего самого могущественного дипломатического союзника в мире.

В южном городе Гуанчжоу, где Макрон провел свой последний трехдневный визит в Китай, он встретил большую группу студентов одного из университетов. Он попросил студентов не позволять идеологиям мешать развитию критического мышления в Китае.

Затем Макрон перешел к чайной встрече с Си, которую китайские СМИ назвали «неформальной». Это был первый раз после пандемии, когда Си сопровождал лидера за пределами столицы, Пекина.

Стюарт Лау сообщила из Брюсселя, Клеа Колкотт сообщила из Гуанчжоу.