Китай и Япония обмениваются резкой критикой твита Фукусимы

Китай и Япония обвинили друг друга в ненадлежащем поведении после того, как чиновник китайского правительства написал в Твиттере о знаменитой японской гравюре на бревнах, которая была изменена, чтобы показать ядерные отходы, сбрасываемые в море, что привело к новому дипломатическому скандалу.

Ранее в этом месяце Япония заявила, что выпустит в море загрязненную воду с разрушенной атомной электростанции Фукусима, что вызвало гнев своих соседей. Китай сказал, что план был “Очень безответственный“.

В понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь опубликовал в Твиттере фотографию «Великой волны у Канагавы» в 19 веке художника Хокусая, которая была изменена так, чтобы показать зеленые ядерные отходы, сбрасываемые в море двумя людьми в оранжевых костюмах Hazmat. С лодки.

На фотографии, сделанной китайским художником, гора Фудзи на заднем плане заменена градирней атомной электростанции.

Отвечая на вопрос о твите на пресс-конференции во вторник, министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги сказал, что не будет комментировать каждый твит, «сделанный кем-то на уровне пресс-секретаря».

Но он сказал, что Япония выражает «решительный протест» и пытается удалить твит по дипломатическим каналам.

«Я спросил, удалю ли я твит, и прошу прощения. Вы, возможно, заметили, я приостановил твит вверху», – сказал Чжао на очередной пресс-конференции в Пекине в среду.

«На иллюстрации показан добрый призыв людей. Это правительство Японии должно отменить свое неправильное решение и извиниться», – сказал Чжао.

В среду, когда его снова спросили о твите оппозиционного депутата в японском парламенте, Мотеги сказал, что «такие резкие твиты недопустимы», сообщает Kyodo News.

«Япония сделала плохой поступок, но не может позволить другим говорить об этом?» Сказал Чжао.

«Некоторое время весь мир протестует, и некоторые японские официальные лица ведут себя глупо и делают вид, что не слышат, но они слишком заняты иллюстрацией».

Эти ожесточенные разговоры последовали вслед за гневом Китая в связи с недавним заявлением президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга. Кто совместно согласился Противостоять Китаю по ряду вопросов от Тайваня до уйгурских мусульман в районе Синьцзян на крайнем западе Китая.

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