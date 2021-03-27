Китай мог бы, заключив с Ираном сделку на 400 миллиардов долларов, усилить свое влияние на Ближнем Востоке.

Китай согласился инвестировать 400 миллиардов долларов в Иран в течение 25 лет в обмен на стабильные поставки нефти для подпитки его растущей экономики в соответствии с всеобъемлющим соглашением об экономике и безопасности, подписанном в субботу.

Сделка может усилить влияние Китая на Ближнем Востоке и подорвать усилия США по изоляции Ирана. Но не сразу было понятно, какая часть соглашения может быть реализована во время ссоры с США. Иран из-за его ядерной программы Все еще не решено.

У президента Байдена это есть Предложено возобновить переговоры с Ираном О ядерной сделке 2015 года, которую его предшественник, президент Трамп, отменил через три года после ее подписания. Официальные лица США говорят, что обе страны могут предпринять согласованные шаги, чтобы заставить Иран соблюдать условия соглашения, в то время как Соединенные Штаты постепенно снимают санкции.