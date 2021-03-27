Китай мог бы, заключив с Ираном сделку на 400 миллиардов долларов, усилить свое влияние на Ближнем Востоке.

Китай согласился инвестировать 400 миллиардов долларов в Иран в течение 25 лет в обмен на стабильные поставки нефти для подпитки его растущей экономики в соответствии с всеобъемлющим соглашением об экономике и безопасности, подписанном в субботу.
Сделка может усилить влияние Китая на Ближнем Востоке и подорвать усилия США по изоляции Ирана. Но не сразу было понятно, какая часть соглашения может быть реализована во время ссоры с США. Иран из-за его ядерной программы Все еще не решено.
У президента Байдена это есть Предложено возобновить переговоры с Ираном О ядерной сделке 2015 года, которую его предшественник, президент Трамп, отменил через три года после ее подписания. Официальные лица США говорят, что обе страны могут предпринять согласованные шаги, чтобы заставить Иран соблюдать условия соглашения, в то время как Соединенные Штаты постепенно снимают санкции.
Иран отказался сделать это, и Китай поддержал это, Требовательный Соединенные Штаты действуют первыми, чтобы возродить сделку, которую они заключили, сняв односторонние санкции, задушившие иранскую экономику. Китай был одной из пяти мировых держав, которые вместе с США подписали ядерное соглашение 2015 года с Ираном.
Министры иностранных дел двух стран Джавад Зариф и Ван И подписали соглашение во время церемонии, состоявшейся в субботу в министерстве иностранных дел Тегерана, сообщает полуофициальное иранское информационное агентство Fars. Кульминацией этого стал двухдневный визит г-на Вана, который отразил растущее стремление Китая играть более значительную роль в регионе, который десятилетиями вызывал озабоченность Соединенных Штатов.
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая заявила: “Для того, чтобы регион вышел из хаоса и обрел стабильность, он должен быть освобожден от тени геополитического соперничества между великими державами, оставаться невосприимчивым к внешнему давлению и вмешательству и изучить подходящие пути развития. к его региональным реалиям “. Хуа Чунин сказал в пятницу. «Вы должны построить архитектуру безопасности, которая учитывает законные интересы всех сторон».
До подписания Иран не разглашал детали соглашения. Но эксперты сказали, что он практически не изменился с 18 страниц. The New York Times получила черновик в прошлом году.
В проекте подробно описаны инвестиции Китая в размере 400 миллиардов долларов в десятки областей, включая банковское дело, связь, порты, железные дороги, здравоохранение и информационные технологии, в течение следующих 25 лет. В свою очередь, Китай будет получать регулярные – и, по словам иранского чиновника и нефтетрейдера, с большими скидками – поставки иранской нефти.
В проекте также содержится призыв к углублению военного сотрудничества, включая совместные учения, совместные исследования, разработку оружия и обмен разведывательной информацией.
Иранские официальные лица продвигали пакт с Пекином, который был впервые предложен лидером Китая Си Цзиньпином во время Визит 2016 – как прорыв. Но в Иране его критиковали за то, что правительство может многое сделать для Китая.
Хосам Эддин Ашина, старший советник президента Хасана Рухани, охарактеризовал сделку как «пример успешной дипломатии» в Twitter, заявив, что это признак силы Ирана «участвовать в альянсах, а не оставаться в изоляции». Он назвал это «важным указом для долгосрочного сотрудничества после долгих переговоров и совместных действий».
Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде охарактеризовал документ как «полную дорожную карту» отношений на следующую четверть века.
Г-н Ван уже посетил заклятого врага Ирана, Саудовскую Аравию, а также Турцию, и в ближайшие дни планирует посетить Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Оман. Он сказал, что регион находится на перепутье, и предложил Китаю помощь в разрешении текущих споров, в том числе по ядерной программе Ирана.
Китай даже готов провести прямые переговоры между израильтянами и палестинцами, что является намеком на то, что американская гегемония в регионе препятствует миру и развитию.
В Иране мнения о расширении влияния Китая неоднозначны.
После того, как г-н Си впервые предложил стратегическое соглашение во время своего визита в 2016 году, переговоры по его завершению поначалу продвигались медленно. Иран только что достиг соглашения с Соединенными Штатами и другими странами об ослаблении экономических санкций в обмен на строгие ограничения на его деятельность в области ядерных исследований, и европейские компании начали вливать в Иран инвестиции и предложения о совместном партнерстве для разработки газовых и нефтяных месторождений.
Эти возможности испарились после того, как Трамп вывел Соединенные Штаты из сделки и ввел новые санкции, которые, как опасались европейцы, могут повлечь за собой их причастность, заставив Иран смотреть на восток.
Аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Ирана, приказал возобновить переговоры с Китаем и назначил доверенного консервативного политика и бывшего спикера парламента Али Лариджани специальным посланником.
Критики жаловались на непрозрачность переговоров и описывали сделку как продажу ресурсов Ирана, сравнивая ее с односторонними соглашениями, заключенными Китаем со странами. Как Шри-Ланка.
Сторонники сделки заявили, что Ирану следует проявить прагматичность и признать растущее экономическое положение Китая.
«В течение очень долгого времени в наших стратегических альянсах мы клали все яйца в корзину Запада, и они не дали результатов», – сказал Али Шариати, экономический аналитик, который до недавнего времени был членом Торгово-промышленной палаты Ирана. «Теперь, если бы мы изменили политику и посмотрели на восток, все было бы не так уж плохо».
Еще неизвестно, сколько амбициозных проектов, указанных в соглашении, будет реализовано. Если ядерная сделка полностью потерпит крах, китайские компании также могут столкнуться с вторичными санкциями со стороны Вашингтона, что в прошлом раздражало Китай.
Включает преследование США китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Сборы Компания тайно торговала с Ираном в нарушение этих санкций.
Г-жа Хуа, пресс-секретарь министерства иностранных дел в Пекине, подчеркнула, что обеим странам необходимо предпринять шаги для разрешения ядерного спора.
«Срочная задача для Соединенных Штатов – принять существенные меры по отмене односторонних санкций в отношении Ирана и долгосрочной юрисдикции над третьими сторонами, а для Ирана – возобновить взаимное соблюдение своих ядерных обязательств в целях скорейшего получения урожая», – сказала она. сказал.