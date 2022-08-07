«Китай наблюдает»: сенаторы настаивают на большей поддержке Украины и Тайваня

Спустя почти шесть месяцев этой войны Украина окровавлена, но все еще стоит непокоренной. НАТО больше, а не меньше. МУС преследует Путина и его приспешников, и мы будем душить российскую экономику до тех пор, пока они являются крупнейшим государством, поддерживающим терроризм. Если вы хотите получить то, что [Vladimir] «Путин пытался отправиться на Тайвань, — сказал Грэм.

«Правильный ответ — давить на хулигана, а не отступать», — добавил он.

Растущее давление со стороны законодателей возникает после того, как Китай начал серию военных учений на Тайване после визита Пелоси, которые Блюменталь назвал «издевательствами и разглагольствованиями».

Белый дом проявлял непостоянство в отношении двухпартийной попытки занять более агрессивную позицию в отношении политики США и Тайваня и работал над тем, чтобы убедить Конгресс, поскольку администрация опасается, что законодательство помешает его обещаниям Пекину придерживаться политики «одного Китая». дипломатическое признание позиции Пекина о наличии только одного китайского правительства.

Российское вторжение заставило как демократов, так и республиканцев пересмотреть политику Америки в отношении «стратегической двусмысленности», когда дело касалось Тайваня, с которым у Соединенных Штатов были ненадлежащие формальные отношения с тех пор, как они признали правительство материкового Китая в 1970-х годах.

«Китай наблюдает за тем, что мы делаем в Украине. Вот почему нам нужно направить в Украину больше многозарядных артиллерийских установок HIMARS, чтобы в следующем месяце добиться успеха во время ее контратаки», — сказал Блюменталь. Он также призвал принять меры по включению России в список государственных спонсоров терроризма, ввести дополнительные санкции против Кремля и дополнительную гуманитарную помощь Украине.