Китай начал дальние воздушные учения вокруг Тайваня в четвертый день военных учений

Командование Восточного театра военных действий китайской армии заявило в воскресенье около полудня по местному времени, что оно провело учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня, «как и планировалось».

«В ходе учений основное внимание уделялось нанесению совместных ударов по наземным целям и возможностям нанесения дальних авиационных ударов», — говорится в заявлении командования, опубликованном на его официальном аккаунте в социальной сети Weibo, но не уточняется, завершились ли учения.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что по состоянию на 17:00 воскресенья по местному времени в районе Тайваньского пролива было замечено 66 китайских боевых самолетов и 14 китайских кораблей.

В заявлении говорится, что из 22 самолетов, вошедших в воздушное пространство вокруг Тайваня, 12 пересекли среднюю линию.

Ранее министерство охарактеризовало учения как «имитацию нападения на главный остров Тайваня и тайваньские военно-морские корабли». «Возможная потенциальная атака».

Министерство обороны добавило, что тайваньские военные «внимательно следят за ситуацией» и направляют самолеты и корабли, чтобы «должным образом» отреагировать на китайские военные учения вокруг острова. В нем также говорится, что беспилотники «штурмовали» удаленные острова, контролируемые Тайванем.

Китай объявил об учениях, масштабы которых представляют собой значительную эскалацию по сравнению с предыдущими действиями, в течение часа после прибытия Пелоси и делегации Конгресса на Тайвань во вторник вечером. Остановка, которая ожидалась, но не объявлялась ранее, была частью более крупного азиатского тура.

Коммунистическая партия Китая считает самоуправляющийся Тайвань своей собственной территорией, хотя никогда не контролировала его и контролировала. Залог давно Для того, чтобы «воссоединить» остров с материковым Китаем — силой, если потребуется.

В ходе предыдущих учений вокруг острова был проведен ряд воздушных и военно-морских операций, в том числе запуск 11 баллистических ракет В четверг — некоторые пролетели над островом Тайвань и приземлились в исключительной экономической зоне Японии. Это был первый случай, когда Китай отправил ракеты над островом.

В субботу в районе пролива были обнаружены 14 кораблей и 20 самолетов китайских военных, сообщило министерство обороны Тайваня. Она добавила, что из 20 самолетов 14 пересекли среднюю линию.

В пятницу министерство сообщило о 68 китайских боевых самолетах в Тайваньском проливе. Из них 49 из них вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня — буферную зону воздушного пространства, обычно называемую опознавательной зоной ПВО. Это всего на несколько самолетов меньше рекорда, установленного в прошлом году, когда 56 китайских боевых самолетов вошли в зону ПВО в тот же день.

Премьер-министр Тайваня Су Цзэн-чан в воскресенье подтвердил, что Тайвань осуждает учения.

«Не только Тайвань, но и другие страны региона, а также свободолюбивые страны, такие как США и другие, решительно протестовали и осудили дерзкие военные действия Китая, нарушающие региональный мир и стабильность», — сказал он во время интервью для прессы. .

«Мы призываем китайское правительство не демонстрировать свою военную мощь и не нарушать региональный мир», — добавил он.

Представитель Совета национальной безопасности США в субботу назвал недавние военные действия Китая вокруг Тайваня «значительной эскалацией усилий Китая по изменению статус-кво».

«Это провокационно и безответственно и увеличивает риск просчета», — сказал представитель. Они также расходятся с нашей долгосрочной целью поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе, чего и ожидает мир.

Союзники США также выступили с осуждением действий Китая, в том числе в совместном заявлении, опубликованном в пятницу госсекретарем США Энтони Блинкеном, министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг и министром иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса после их встречи в кулуарах заседания министров иностранных дел АСЕАН. Встреча. встреча в Камбодже.

Дипломаты осудили «(Китай) запуск баллистических ракет», в том числе те, которые, по словам правительства Японии, упали в его исключительной экономической зоне, «чтобы вызвать напряженность и дестабилизировать регион», и призвали Китай «немедленно прекратить военные учения». сообщили источники. . Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

Китай ответил в субботу вечером, когда его посольство в Австралии назвало Соединенные Штаты «самым большим разрушителем и дестабилизатором мира в Тайваньском проливе» и опровергло «правовую основу» для этого. Япония Заявления о ракетных посадках.

«Китай является жертвой политической провокации со стороны США. Меры, предпринятые китайским правительством для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности и пресечения сепаратистской деятельности, являются законными и оправданными», — говорится в заявлении посольства.