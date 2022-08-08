Китай начал дальние воздушные учения вокруг Тайваня в четвертый день военных учений

Командование Восточного театра военных действий китайской армии заявило в воскресенье около полудня по местному времени, что оно провело учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня, «как и планировалось».
«В ходе учений основное внимание уделялось нанесению совместных ударов по наземным целям и возможностям нанесения дальних авиационных ударов», — говорится в заявлении командования, опубликованном на его официальном аккаунте в социальной сети Weibo, но не уточняется, завершились ли учения.
Министерство обороны Тайваня сообщило, что по состоянию на 17:00 воскресенья по местному времени в районе Тайваньского пролива было замечено 66 китайских боевых самолетов и 14 китайских кораблей.
В заявлении говорится, что из 22 самолетов, вошедших в воздушное пространство вокруг Тайваня, 12 пересекли среднюю линию.
Министерство обороны добавило, что тайваньские военные «внимательно следят за ситуацией» и направляют самолеты и корабли, чтобы «должным образом» отреагировать на китайские военные учения вокруг острова. В нем также говорится, что беспилотники «штурмовали» удаленные острова, контролируемые Тайванем.
Китай объявил об учениях, масштабы которых представляют собой значительную эскалацию по сравнению с предыдущими действиями, в течение часа после прибытия Пелоси и делегации Конгресса на Тайвань во вторник вечером. Остановка, которая ожидалась, но не объявлялась ранее, была частью более крупного азиатского тура.
В субботу в районе пролива были обнаружены 14 кораблей и 20 самолетов китайских военных, сообщило министерство обороны Тайваня. Она добавила, что из 20 самолетов 14 пересекли среднюю линию.
В пятницу министерство сообщило о 68 китайских боевых самолетах в Тайваньском проливе. Из них 49 из них вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня — буферную зону воздушного пространства, обычно называемую опознавательной зоной ПВО. Это всего на несколько самолетов меньше рекорда, установленного в прошлом году, когда 56 китайских боевых самолетов вошли в зону ПВО в тот же день.
Премьер-министр Тайваня Су Цзэн-чан в воскресенье подтвердил, что Тайвань осуждает учения.
«Не только Тайвань, но и другие страны региона, а также свободолюбивые страны, такие как США и другие, решительно протестовали и осудили дерзкие военные действия Китая, нарушающие региональный мир и стабильность», — сказал он во время интервью для прессы. .
«Мы призываем китайское правительство не демонстрировать свою военную мощь и не нарушать региональный мир», — добавил он.
Представитель Совета национальной безопасности США в субботу назвал недавние военные действия Китая вокруг Тайваня «значительной эскалацией усилий Китая по изменению статус-кво».
«Это провокационно и безответственно и увеличивает риск просчета», — сказал представитель. Они также расходятся с нашей долгосрочной целью поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе, чего и ожидает мир.
Союзники США также выступили с осуждением действий Китая, в том числе в совместном заявлении, опубликованном в пятницу госсекретарем США Энтони Блинкеном, министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг и министром иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса после их встречи в кулуарах заседания министров иностранных дел АСЕАН. Встреча. встреча в Камбодже.
Дипломаты осудили «(Китай) запуск баллистических ракет», в том числе те, которые, по словам правительства Японии, упали в его исключительной экономической зоне, «чтобы вызвать напряженность и дестабилизировать регион», и призвали Китай «немедленно прекратить военные учения». сообщили источники. . Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.
«Китай является жертвой политической провокации со стороны США. Меры, предпринятые китайским правительством для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности и пресечения сепаратистской деятельности, являются законными и оправданными», — говорится в заявлении посольства.
Глэдис Цай и Арлетт Сайнс из CNN внесли свой вклад в этот отчет.
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