Китай не оказывает материальной поддержки войне России на Украине — представитель США

На этой показательной фотографии, сделанной 24 марта 2022 года, видны флаги Китая и России. REUTERS/Florence Law/Illustration

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Соединенные Штаты не видели, чтобы Китай уклонялся от санкций или поставлял военное оборудование России, заявил в четверг высокопоставленный американский чиновник, добавив, что принудительные меры, предпринятые ранее на этой неделе, были направлены против конкретных китайских компаний, а не против правительства.

Во вторник министерство торговли Китая добавило пять китайских компаний в черный список за то, что они якобы поддерживали российскую военную и оборонно-промышленную базу, пока Москва ведет войну с Украиной. Читать далее

Официальные лица США предупреждали о последствиях, в том числе о санкциях, если Китай окажет материальную поддержку военным усилиям России, но постоянно заявляли, что они еще не видели открытой военной и экономической поддержки Москвы со стороны Китая.

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«Китай не оказывает материальной поддержки. Это нормальная мера ведения бизнеса против организаций, которые раньше заполняли Россию», — заявил Reuters высокопоставленный чиновник администрации Байдена, имея в виду черный список торговых операций.

«Мы не видели, чтобы Китайская Народная Республика (Китайская Народная Республика) проводила систематические операции по контрабанде или поставляла военную технику в Россию», — сказал чиновник, попросивший не называть его имени.

Соединенные Штаты и их союзники намереваются наказать президента России Владимира Путина за вторжение, которое Москва описывает как «спецоперацию», введя санкции в отношении группы российских компаний и олигархов и добавив других в черный список торговых операций.

Китай отказался осудить действия России и раскритиковал широкомасштабные западные санкции против Москвы. Пекин также заявляет, что не оказывал военной помощи России или Украине, но примет «необходимые меры» для защиты прав своих компаний.

Действия Министерства торговли означают, что американским поставщикам нужна лицензия, прежде чем они смогут поставлять товары зарегистрированным на бирже компаниям. Но министерство также нацелилось на десятки других организаций, в том числе в странах-союзниках, таких как Великобритания и Литва.

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(Отчетность Майкла Мартины) Редактирование Стивена Коутса

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