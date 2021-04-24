Китай обдумывает создание системы защиты от астероидов, Science News

Высокопоставленный представитель китайского космического агентства заявил в субботу, что Китай обсудит создание системы защиты от сближающихся с Землей астероидов, поскольку страна активизирует свои усилия по достижению своих долгосрочных космических амбиций.

Чжан Кэцзянь, глава Китайского национального космического управления, не предоставил никаких дополнительных подробностей в своей вступительной речи на церемонии, посвященной Дню космонавтики Китая в Нанкине на востоке Китая.

Китай сделал освоение космоса своим главным приоритетом в последние годы с целью создания программы, которая будет выполнять тысячи космических полетов ежегодно и перевозить десятки тысяч тонн грузов и пассажиров к 2045 году.

Между тем, Россия и Китай ранее раскрыли планы по созданию совместной космической станции на поверхности Луны, поскольку Москва стремится восстановить славу своих первых космических дней в советское время, а Пекин готовится к реализации своих внеземных амбиций.

Хотя Москва когда-то была в авангарде космических путешествий, когда она отправила первого человека в космос, ее космические амбиции иссякли из-за плохого финансирования и безудержной коррупции.

Его затмили Китай и Соединенные Штаты, которые в последние годы одержали крупные победы в освоении космоса и исследованиях.

Российское космическое агентство Роскомус сообщило, что подписало соглашение с Национальным космическим управлением Китая (CNSA) о разработке «комплекса экспериментальных исследовательских установок, которые были установлены на поверхности Луны и / или на ее орбите. ”

Со своей стороны, CNSA заявило, что проект «открыт для всех заинтересованных стран и международных партнеров», в то время как эксперты заявили, что это будет крупнейший проект международного космического сотрудничества Китая на данный момент.

Москва стремится снова занять лидирующую позицию в космической гонке.

В этом году исполнилось 60 лет со дня первого полета человека в космос. В апреле 1961 года в космос отправился Юрий Гагарин, а двумя годами позже последовала первая женщина, Валентина Терешкова.

(При участии агентств)