Китай одновременно ввел в эксплуатацию три боевых корабля в память о ВМФ

Мельбурн, Австралия. В начале этого месяца Китай ввел в эксплуатацию 60 000 тонн флагманских кораблей и официально представил новую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами, ракетный крейсер и десантный вертолетоносец в день своего 72-го года со дня основания военно-морского флота.

Беспрецедентный тройной ввод в эксплуатацию был осуществлен на церемонии, состоявшейся в морском комплексе Юйлинь недалеко от Саньи, на острове Хайнань, на юге Китая. Юйлинь – главная военно-морская база Южного морского флота Военно-морского флота Народно-освободительной армии. Зона ответственности флота находится в акватории близлежащего Южно-Китайского моря.

Президент Китая Си Цзиньпин принял участие в церемонии, на которой были представлены вертолетоносец-амфибия Hainan Type 075 (класс Yuxin), ракетный крейсер Type 055 (класс Renhai), Далянь и баллистическая ракета 094 (класс Jin) с ядерной мощностью. Подводная лодка Changzheng-18 присоединяется к ПЛАНУ.

Хайнань – флагман нового класса десантных кораблей, строящихся для PLAN, поскольку он продолжает расширять свои военно-морские возможности. Вертолетоносцы, водоизмещение которых оценивается от 35 000 до 40 000 тонн, имеют непрерывную полетную палубу с семью точками на палубе для крупных транспортных вертолетов и док-станцию ​​для обычных десантных катеров или спусковых катеров с подушкой безопасности для высадки десанта.

По крайней мере, еще два самолета Model 075 строятся на верфи в главном восточном городе Шанхае, и их внедрение значительно повысит способность ПЛАНа проводить крупные десантные операции – дефицит возможностей для Китая, несмотря на его присутствие. Массовая программа военной модернизации.

Dalian является вторым из 10 000-тонных крейсеров Type 055, которые практически идентичны крейсерам класса Ticonderoga ВМС США, оснащенным боевой системой Aegis. Каждая модель 055 оснащена радаром с фазированной антенной решеткой, аналогичной таковой на крейсерах и эсминцах, оснащенных Aegis, и вооружена в общей сложности 112 вертикальными ракетными ячейками для запуска ракет класса “земля-воздух”, “противокораблей” или наземного базирования. ракеты. Ракеты.

История продолжается

По меньшей мере восемь Type 055 строятся одновременно на двух верфях в Шанхае и северном портовом городе Далянь, причем оба предприятия также строят эсминцы меньшего размера Type 052D, демонстрируя масштабы впечатляющей программы морского судостроения Китая.

Между тем, Changzheng-18 – одна из двух таких подводных лодок. Ранее сообщалось Defense News В процессе строительства парк самолетов PLAN увеличился до шести. 094 может нести до 12 баллистических ракет CSS-N-14 (JL-2), запускаемых с подводных лодок, с ядерными боеголовками, которые имеют дальность действия около 4500 миль.

По данным Министерства обороны СШАКитай планирует создать новый класс подводных лодок с баллистическими ракетами под названием Тип 096, который, как ожидается, будет вооружен баллистической ракетой JL-3.