25 февраля 2023 г.

Министры финансов крупнейших экономик мира не смогли согласовать заключительное заявление по итогам саммита в Индии после того, как Китай отказался осудить вторжение России в Украину.

Пекин отказался принять те части заявления G20, в которых «самым решительным образом» осуждается российская агрессия.

Москва заявила, что «антироссийские» страны Запада «дестабилизировали» G20.

Это произошло после того, как Китай на этой неделе опубликовал план прекращения конфликта, который некоторые сочли пророссийским.

Индия, которая на этой неделе проводит переговоры G20 в южном городе Бангалор, обнародовала широкомасштабное «ключевое резюме» встречи, сославшись на «разные оценки ситуации» в Украине и санкций, введенных против России.

В сноске говорилось, что два абзаца, резюмирующие войну, были «согласованы всеми государствами-членами, кроме России и Китая». Были изменены пункты из декларации лидеров G20 на Бали в ноябре, и в ней «самой резкой критике подвергалась агрессия Российской Федерации против Украины».

На этой неделе Китай также опубликовал план из 12 пунктов по прекращению войны в Украине, призывающий к мирным переговорам и уважению национального суверенитета. Однако в документе из 12 пунктов конкретно не говорилось, что Россия должна вывести свои войска с Украины, и не осуждалось российское вторжение.

Россия приветствовала китайский документ, что побудило президента США Джо Байдена прокомментировать: «[President] Путин ему аплодирует, так чем он может быть полезен? «

После встречи G20 высокопоставленный индийский чиновник Аджай Сет заявил на пресс-конференции, что российские и китайские представители не согласовали формулировку по Украине, поскольку «их мандат заключается в решении экономических и финансовых вопросов».

«С другой стороны, все 18 других стран считали, что война имела последствия для мировой экономики», — добавил он, и это следует упомянуть. READ GRACE ON POINTE: Местные ученики танцев готовятся к «Щелкунчику» | Искусство и развлечения

В резюме саммита, состоящем из 17 пунктов, также упоминаются недавнее землетрясение в Турции, задолженность в странах с низким и средним уровнем дохода, глобальная налоговая политика и отсутствие продовольственной безопасности.

В МИД России выразили сожаление по поводу того, что «деятельность G20 продолжает дестабилизироваться западной группой и использоваться в антироссийских целях…».

Он обвинил США, Евросоюз и страны G7 в «явном шантаже» и призвал их «признать объективные реалии многополярного мира».

Но министр финансов Германии Кристиан Линднер сказал: «Это война. И у этой войны есть причина, и одна причина, и это Россия и Владимир Путин. Это должно быть четко выражено на финансовой встрече G20».