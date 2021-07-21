Китай отменяет штрафы для семей, нарушающих ограничения на рождение ребенка

Дети охлаждаются в воде в парке, когда на город обрушивается волна тепла 16 июля 2021 года в Шэньяне, китайская провинция Ляонин.

Китайское правительство заявило поздно во вторник, что семьи в Китае теперь могут иметь столько детей, сколько они хотят, без штрафов или других последствий.

Декларация, по сути, положила конец десятилетиям ограничений на количество детей, которые каждая семья могла иметь, поскольку власти пытаются поощрять рождение детей. Перед лицом быстро стареющего населения. В прошлом году рождаемость упала на 15%, это снижение наблюдается четвертый год подряд.

Китай начал ослаблять строгую политику одного ребенка около шести лет назад, после того как ввел ее в 1980-х годах.