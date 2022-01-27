Китай поддерживает «опасения безопасности» России в кризисе с Западом из-за Украины

Пекин подтвердил свою поддержку России в ее противостоянии с Западом из-за Украины, заявив, что у Москвы есть «разумные опасения по поводу безопасности», к которым Соединенные Штаты и их союзники должны «отнестись серьезно».

Ван И, министр иностранных дел Китая, также воспользовался телефонным разговором с госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы намекнуть на свою поддержку противодействия России расширению НАТО в Европе, добавив, что «региональная безопасность не может быть обеспечена за счет укрепления или даже расширения военных блоков». .»

В ходе видеовстречи с Блинкеном в четверг высокопоставленный дипломат Китая заявил, что все стороны должны «отказаться от менталитета холодной войны» и использовать «сбалансированные» переговоры для урегулирования напряженности вокруг Украины, говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая.

Россия сосредоточила более 106 000 военнослужащих на границе с Украиной, что вызывает опасения, что президент Владимир Путин готов столкнуться с вторжением. В ответ НАТО усилило свое присутствие в государствах-членах на востоке, в то время как ряд западных держав увеличили поставки оружия и техники в Киев.

Москва потребовала от Запада гарантий безопасности, в том числе настаивая на том, что Украина никогда не должна становиться членом НАТО и что альянс безопасности должен сократить свое распространение на страны, присоединившиеся к НАТО после 1997 года.

В среду Соединенные Штаты и НАТО предоставили Москве официальный письменный ответ, повторяющий предыдущие публичные заявления о неприемлемости основных требований России и о том, что все страны могут свободно подавать заявки на членство в НАТО.

Россия заявила, что ответы оставляют «мало оснований для оптимизма», но указали, что разговор будет продолжен «по второстепенным вопросам».

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Согласно американской интерпретации разговора с Ваном, Блинкен в интервью своему китайскому коллеге подчеркнул «глобальные риски для безопасности и экономики, связанные с дальнейшей российской агрессией против Украины».

Призрак китайско-тайваньских отношений вырисовывается, когда Пекин отвечает на агрессию Москвы против Украины. Украина и Тайвань имеют историческое значение для России и Китая соответственно, и некоторые эксперты рассматривают реакцию Вашингтона на российское вторжение в Украину как проверку того, как он отреагирует на шаг Китая по аннексии самоуправляющегося острова Тайвань.

Пекин заявляет, что Тайвань является частью его суверенной территории, и угрожает вторжением, если Тайбэй будет бесконечно сопротивляться объединению.

Ван также призвал Соединенные Штаты «прекратить разжигать пламя из-за тайваньской проблемы» и «прекратить вмешиваться» в зимние Олимпийские игры в Пекине, которые должны начаться на следующей неделе.

Соединенные Штаты не будут отправлять дипломатических представителей на Игры в знак протеста против предполагаемых нарушений Китаем прав человека в Синьцзяне.