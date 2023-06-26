Китай поддерживает российскую «национальную стабильность» на встрече дипломатов

(Блумберг) — Китай заявил, что поддерживает действия России по сохранению национальной стабильности, на следующий день после того, как Москва устранила самую большую угрозу правлению президента Владимира Путина.

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Краткое заявление официального представителя министерства иностранных дел Китая, назвавшего события выходных «внутренним делом России», прозвучало после встречи министра иностранных дел Чен Гана в Пекине с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко.

Он расширил предыдущий комментарий Пекина о том, что они обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй также встретился с Руденко в воскресенье, пообещав защищать общие интересы двух стран перед лицом «сложной и мрачной» международной обстановки.

Министерство иностранных дел Китая процитировало слова Ма в другом заявлении о том, что взаимное политическое доверие между Пекином и Москвой растет при Путине и президенте Си Цзиньпине.

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В субботнем телеобращении к нации Путин говорил о «предательстве», когда ополченцы, верные главе группы Вагнера Евгению Пригожину, направились на север, в сторону Москвы. По словам Кремля, в рамках сделки по прекращению восстания поздно вечером в воскресенье российский президент гарантировал, что Пригожину будет разрешено уехать в Беларусь и что власти снимут уголовные обвинения против него и его боевиков.

«Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства России по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила свою заинтересованность в содействии сплочению и процветанию России», — говорится в сообщении МИД России. на его сайте.

История продолжается

В министерстве сообщили, что Руденко находится в командировке и запланированы консультации.

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Китайские государственные СМИ освещали события выходных в России, а «Жэньминь жибао» и Центральное телевидение Китая передавали сюжеты. The Global Times опубликовала статью бывшего главного редактора Ху Сицзинь, в которой анализируются сценарии, к которым может привести восстание, включая смену режима. Си поддерживает тесные отношения с Путиным и посетил его в Москве в марте.

Официальное информационное агентство Синьхуа сообщило в статье на китайском языке, что «российские представители со всей страны, высокопоставленные лица и религиозные лидеры решительно осудили инцидент и четко заявили, что они поддерживают российское федеральное правительство, стабильность и мир».

Эта тема также была горячей темой в социальных сетях Китая, где пользователи делились скриншотами дискуссий в Твиттере. Некоторые сравнивают действия Пригожина с восстанием Ань Лушаня, которое началось в 755 году нашей эры, когда недовольный генерал и фаворит императора использовал свои силы, чтобы захватить восточную столицу и объявить себя императором. Хотя восстание в конечном итоге потерпело неудачу, оно ослабило династию Тан.

Аккаунт Weibo, управляемый частью Народно-освободительной армии Китая, опубликовал пост Китайского национального радио о том, как Мао Цзэдун модернизировал армию в 1927 году — событие, которое обеспечило партии сохранение абсолютного командования армией.

— С помощью Цзин Ли и Сяо Цзыбанга.

(Обновления с комментариями информационного агентства Синьхуа).

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