Китай поддерживает шаг России по «национальной стабильности» на встрече дипломатов

Министерство иностранных дел Китая заявило, что поддерживает действия России по поддержанию национальной стабильности, на следующий день после того, как Москва обезвредила самую большую угрозу правлению президента Владимира Путина.

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Краткое заявление официального представителя министерства, назвавшего события выходных «внутренним делом России», прозвучало после того, как министр иностранных дел Китая Чен Ган встретился в Пекине с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко.

Он расширил предыдущий комментарий Пекина о том, что они обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй также встретился с Руденко в воскресенье, пообещав защищать общие интересы двух стран перед лицом «сложной и мрачной» международной обстановки.

Министерство иностранных дел Китая процитировало слова Ма в другом заявлении о том, что взаимное политическое доверие между Китаем и Россией растет при Путине и председателе Китая Си Цзиньпине.

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В субботнем телеобращении к нации Путин говорил о «предательстве», когда ополченцы, верные главе группы Вагнера Евгению Пригожину, направились на север, в сторону Москвы. По словам Кремля, в рамках сделки по прекращению восстания поздно вечером в воскресенье российский президент гарантировал, что Пригожину будет разрешено уехать в Беларусь и что власти снимут уголовные обвинения против него и его боевиков.

«Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства России по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила свою заинтересованность в содействии сплочению и процветанию России», — говорится в сообщении МИД России. на его сайте.

История продолжается

В министерстве сообщили, что Руденко находится в командировке и запланированы консультации.

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Китайские государственные СМИ освещали события выходных в России, о чем сообщали и People’s Daily, и CCTV. The Global Times опубликовала статью бывшего главного редактора Ху Сицзинь, в которой анализируются сценарии, к которым может привести восстание, включая смену режима. Си поддерживает тесные отношения с Путиным и посетил его в Москве в марте.

Эта тема также была горячей темой в социальных сетях Китая, где пользователи делились скриншотами дискуссий в Твиттере. Некоторые сравнивают действия Пригожина с восстанием Ань Лушаня, которое началось в 755 году нашей эры, когда недовольный генерал и фаворит императора использовал свои силы, чтобы захватить восточную столицу и объявить себя императором. Хотя восстание в конечном итоге потерпело неудачу, оно ослабило династию Тан.

В возможном раскопках в России аккаунт Weibo, управляемый частью Народно-освободительной армии Китая, опубликовал сообщение Китайского национального радио о том, как Мао Цзэдун модернизировал Народно-освободительную армию в 1927 году — событие, которое обеспечило партии сохранение абсолютного командования вооруженными силами.

— С помощью Цзин Ли.

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