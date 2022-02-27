Китай пока не помог России уклониться от официальных западных санкций США

Китайский флаг развевается у здания министерства иностранных дел Китая в Пекине, Китай, 24 февраля 2022 г. REUTERS/Carlos Garcia Rollins

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Китай пока не помогает России уклоняться от западных финансовых санкций в отношении Москвы из-за ее вторжения в Украину, заявил высокопоставленный представитель администрации Байдена, но это нанесет «серьезный ущерб» репутации Китая. Суббота.

«Последние признаки указывают на то, что Китай не будет спасен», — заявил чиновник журналистам после объявления о том, что Соединенные Штаты и их союзники договорились ввести санкции против российского Центробанка и отключить крупные российские банки от сети Swift для международных финансовых операций. транзакции.

Чиновник сказал, что недавние сообщения о том, что некоторые китайские банки прекратили выдачу аккредитивов для покупки физических товаров в России, являются положительным знаком.

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Это «указывает на то, что Китай склонен уважать силу санкций США, как это было на протяжении многих лет», — добавил чиновник.

Китай является крупнейшим торговым партнером России как в экспорте, так и в импорте, покупая треть российского экспорта сырой нефти в 2020 году и поставляя ей промышленную продукцию от мобильных телефонов и компьютеров до игрушек и одежды.

Торговые отношения между Китаем и Россией значительно выросли с 2014 года, когда Запад впервые ввел санкции против российских компаний в связи с аннексией Крыма Москвой. L1N2UX36S

Графика Рейтер

Часть этой торговли ведется в китайских юанях, которые технически могут возникнуть в результате санкций, направленных на то, чтобы отрезать Россию от операций с долларами США, евро, британскими фунтами стерлингов и другими основными валютами.

Но китайские банки, которые ведут дела с российскими банками и другими организациями, на которые распространяются полные санкции эмбарго и которые находятся в списке «особо обозначенных граждан» Министерства финансов, могут столкнуться с такими же санкциями и потерей доступа к финансовой системе США.

По словам чиновника, если бы Китай помог России избежать санкций США, «это действительно было бы неудачным сигналом для мировоззрения Китая» и дало бы «молчаливое или явное согласие с вторжением России в суверенное государство в самом сердце Европы».

«Это серьезно повредит его репутации в Европе, но на самом деле во всем мире», — сказал представитель Китая.

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Дополнительные отчеты Стива Холланда и Дафны Псаледакис; Монтаж Синтии Остерман

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