Китай предостерегает спикера Палаты представителей США от встречи с президентом Тайваня

ПЕКИН (Рейтер) — Китай во вторник предупредил спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, чтобы он не «повторял катастрофические ошибки прошлого» и не встретился с президентом Тайваня Цай Инвэнь, заявив, что это не поможет региональному миру и стабильности, а только объединит Китай. люди. за общим врагом.

Республиканец Маккарти, третий по величине лидер США после президента и вице-президента, должен провести в среду в Калифорнии встречу с Цаем во время чувствительной остановки в США, которая вызвала угрозы со стороны Китая о возмездии.

Китай, который объявляет Тайвань своей территорией, в августе прошлого года провел военные учения вокруг острова после того, как тогдашний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, демократ, посетила столицу Тайбэй.

Цай совершит то, что официально называется «транзитом» в Лос-Анджелесе на обратном пути в Тайбэй после поездки в Центральную Америку. Соединенные Штаты говорят, что такие станции являются обычной практикой, и Китаю не нужно слишком остро реагировать.

Но китайское консульство в Лос-Анджелесе заявило, что «неправильно» заявлять, что это транзитный пункт, добавив, что Цай участвовал в официальном обмене, чтобы «устроить политическое шоу».

В заявлении она сказала, что независимо от характера встречи Маккарти с Цай, этот жест сильно заденет чувства китайского народа, пошлет серьезный неверный сигнал сепаратистским силам на Тайване и повлияет на политическую основу китайско-американских отношений. связи.

«Это не способствует региональному миру, безопасности и стабильности и не отвечает общим интересам народов Китая и США», — добавили в консульстве.

Она сказала, что Маккарти игнорирует уроки ошибок своего предшественника, завуалированно ссылаясь на визит Пелоси в Тайбэй, и настаивает на разыгрывании «тайваньской карты».

«Это, несомненно, повторит катастрофические ошибки прошлого и еще больше навредит китайско-американским отношениям. Это только укрепит твердую волю и решимость китайского народа разделять общего врага и отстаивать национальное единство», — сказал он.

В консульстве добавили, что Китай будет внимательно следить за развитием событий и будет решительно и решительно защищать свой суверенитет и территориальную целостность, не вдаваясь в подробности.

Министерство иностранных дел Тайваня заявило во вторник, что Китай не имеет права подавать жалобу, поскольку остров никогда не управлялся Китайской Народной Республикой.

Она добавила, что недавняя критика Китаем поездки Цая «становилась все более нелепой».

«Даже если авторитарное правительство продолжит свою экспансию и ужесточит принуждение, Тайвань не отступит».

Между тем, известный китайский комментатор Ху Сицзинь написал в своем широко известном аккаунте в Твиттере, что «материковая часть Китая определенно отреагирует и заставит режим Цай Инвэнь потерять гораздо больше, чем он может выиграть от этой встречи».

«Американская сторона определенно не получает никаких реальных преимуществ», — написал Ху, выразивший озабоченность по поводу визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в прошлом году, в своем аккаунте в социальной сети Weibo, похожей на Twitter в Китае.

Он бывший главный редактор китайской государственной газеты Global Times.

Сообщение Пекинского отдела новостей; Дополнительные записи и отчеты Бена Бланшара в Тайбэе; Под редакцией Химани Саркара, Кларенса Фернандеса и Джерри Дойла.

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