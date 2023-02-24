Китай призывает к прекращению огня между Россией и Украиной и мирным переговорам

ПЕКИН (AP) — Китай призвал к прекращению огня и мирным переговорам между Украиной и Россией в опубликованном в пятницу расплывчатом предложении, которое, по мнению аналитиков, вряд ли принесет результаты.

Пекин претендует на нейтралитет в войне, начавшейся год назад Но она также сказала, что у нее «дружба без границ» с Россией, и отказалась критиковать ее вторжение в Украину или даже называть это вторжением. Он обвинил Запад в разжигании конфликта и «раздувании огня» за счет поставок оборонительного оружия Украине.

План, опубликованный Министерством иностранных дел Китая По сути, они подтвердили давние позиции, и аналитики заявили, что Пекин вряд ли станет посредником.

Он призывает к уважению «суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран», но не говорит, что будет с территориями, оккупированными Россией после вторжения. Он также призывает к прекращению «односторонних» санкций против России, косвенно критикует расширение НАТО и осуждает угрозы применения ядерной силы.

Ли Миньцзян, профессор и эксперт по международной безопасности в Наньянском технологическом университете Сингапура, назвал это предложение «пиар-попыткой со стороны Китая». «Я не уверен, что эта политика улучшит их репутацию честного посредника».

Выступая после того, как Китай опубликовал документ, но не упомянув об этом, Жанна Лешинская, временный поверенный в делах посольства Украины в Пекине, заявила, что ее страна не хочет мира любой ценой.

«Мы не согласимся ни на что, что оставит украинские земли оккупированными и отдаст наш народ во власть агрессора», — заявила Лещинская, выступая на встрече в делегации ЕС в Китае, посвященной годовщине вторжения.

Немедленного официального ответа из Москвы не последовало, но видный российский законодатель Леонид Слуцкий похвалил план, заявив, что он включает шаги, которые ознаменуют «конец коллективной гегемонии Запада».

В Германии, главном союзнике Украины, официальный представитель правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что китайское предложение содержит несколько важных пунктов, но упускает ключевой: «Прежде всего вывод российских войск из Украины».

Китай воздержался в четверг, когда Генеральная Ассамблея ООН одобрила Необязательная резолюция, призывающая Россию прекратить боевые действия на Украине и вывести свои войска.

Помимо призыва к уважению суверенитета и прекращению санкций против России, бумага 12 пунктов Он призвал принять меры по предотвращению нападений на гражданское население и гражданские объекты, по поддержанию безопасности ядерных объектов, созданию гуманитарных коридоров для гражданских лиц и обеспечению экспорта зерна после беспорядков, приведших к росту мировых цен на продовольствие. Он также призвал положить конец «менталитету холодной войны» — стандартному китайскому термину, обозначающему то, что он считает гегемонией США, и сохранению таких союзов, как НАТО.

«Диалог и переговоры — единственное жизнеспособное решение украинского кризиса». движение сказал. Она не сообщила подробностей о том, в какой форме должны пройти переговоры, но сказала, что «Китай будет продолжать играть конструктивную роль в этом отношении».

В ответ на вопросы о предложении официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сказал, что действия страны показывают, что она «привержена мирным переговорам», и раскритиковал критиков Пекина за то, что они не очень поощряют переговоры.

Попытки Китая придерживаться линии своей поддержки России — поддержки, но не слишком большой — могут означать, что ни Москва, ни Киев не захотят видеть его в качестве посредника.

Ши Иньхун, профессор международных отношений в Университете Жэньминь в Пекине, сказал, что, хотя ни одна из сторон, вероятно, не обратит особого внимания на китайское предложение, Пекин должен четко обозначить свою позицию.

«Китай считает необходимым подтвердить свой самоопределенный нейтралитет на данном этапе, чтобы спасти некоторые международные выводы, не только критикуя НАТО, но и отделяя себя от поведения России», — сказал Си.

США недавно заявили, что Китай может готовиться предоставить России военную помощь утверждение, которое Ван назвал «не более чем клеветой и диффамацией».

В пятницу он сослался на «массовую дезинформацию в этом отношении против Китая».

Пресс-секретарь ответил на сообщение немецкого журнала Der Spiegel о том, что российские военные ведут переговоры с небольшим китайским производителем беспилотников о «компонентах и ​​ноу-хау», чтобы страна могла производить около 100 дронов-самоубийц в месяц.

Это предложение поступило на фоне того, что отношения США и Китая упали до исторического минимума из-за Тайваня, споров о торговле и технологиях, прав человека и агрессивных действий Китая в Южно-Китайском море.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в четверг, что Соединенные Штаты воздержатся от суждений по этому предложению, но лояльность Китая к России означает, что он не является нейтральным посредником.

«Мы хотели бы видеть не что иное, как справедливый и прочный мир», — сказал он. «Но мы скептически относимся к тому, что сообщения о подобном предложении будут конструктивным шагом вперед».

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Корреспонденты Ассошиэйтед Пресс Хуэйчжун Ву в Тайбэе, Тайвань, и Гер Молсон в Берлине внесли свой вклад в этот отчет.

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