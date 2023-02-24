Китай призывает к прекращению огня между Россией и Украиной и предлагает путь к миру | Новости войны между Россией и Украиной

План Китая призывает к прекращению западных санкций в отношении России и созданию гуманитарных коридоров для мирных жителей, спасающихся от боевых действий.

Китай призвал к прекращению огня между Украиной и Россией и постепенной деэскалации ситуации, которая открывает путь к мирным переговорам, в рамках предложения из 12 пунктов по прекращению конфликта.

План Китая, обнародованный Госдепартаментом в пятницу утром и приуроченный к годовщине вторжения России в Украину, призывает к прекращению западных санкций против России, созданию гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и шагам по обеспечению экспорта зерна после беспорядки вызвали скачок мировых цен на продовольствие в прошлом году.

«Конфликты и войны никому не приносят пользы», — говорится в заявлении министерства.

«Все стороны должны проявлять рациональность и сдержанность, избегать разжигания огня и обострения напряженности, а также не допускать обострения кризиса или даже его выхода из-под контроля», — говорится в заявлении.

«Все стороны должны поддержать Россию и Украину в работе в одном направлении и скорейшем возобновлении прямого диалога, чтобы постепенно деэскалировать ситуацию и в конечном итоге достичь всеобъемлющего прекращения огня».

В предложении уточняются давно устоявшиеся позиции Китая, в том числе действенные гарантии «суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран». В плане также содержится призыв положить конец «менталитету холодной войны» — стандартному термину Пекина для обозначения того, что он рассматривает как глобальную гегемонию Соединенных Штатов и их вмешательство в дела других стран.

Пекин, заявляющий о своей нейтральности в конфликте, поддерживает «безграничные» отношения с Россией и отказывается критиковать или даже ссылаться на вторжение Москвы в Украину как таковое. Он также обвинил Запад в разжигании конфликта и «раздувании огня» путем поставок оружия Украине.

Ван И, высокопоставленный пекинский дипломат, посетил на этой неделе Москву, пообещав наладить более глубокие отношения между двумя странами, а Путин приветствовал «новые рубежи» в отношениях с Пекином и отметил, что китайский лидер Си Цзиньпин посетит Россию.

Ожидается, что в пятницу Си произнесет «мирную речь», хотя некоторые аналитики задаются вопросом, опередят ли попытки Пекина действовать в качестве миротворца речь.

Посол Европейского союза в Китае Хорхе Толедо заявил журналистам на пресс-конференции в Пекине в пятницу, что Китай опубликовал документ с изложением позиции, а не мирное предложение, и ЕС изучит его.

Он сказал: «Если документ с изложением позиции является положительным знаком для Украины, это положительный знак и для Европейского Союза, хотя мы внимательно изучаем этот документ».

Украина назвала позиционный документ «хорошим знаком» и заявила, что ожидает от Китая более активной поддержки Украины.

«Мы надеемся, что они также будут призывать Россию прекратить войну и вывести свои войска», — заявила на той же пресс-конференции временный поверенный в делах Украины Жанна Лещинская.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил ранее в четверг, что Вашингтон воздержится от принятия решения по этому предложению, но лояльность Китая к России означает, что он не является нейтральным посредником.

Он сказал: «Мы хотели бы видеть не что иное, как справедливый и прочный мир … но мы сомневаемся, что сообщения о подобном предложении будут конструктивным путем».

Китай воздержался в четверг, когда Генеральная Ассамблея ООН одобрила необязательную резолюцию, призывающую Россию прекратить боевые действия на Украине и вывести свои войска.

Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, в которой требовалось, чтобы Москва ушла с территории Украины и прекратила боевые действия.

141 голос «за» при 32 воздержавшихся. К России присоединились шесть стран, проголосовавших против резолюции: Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Мали, Никарагуа и Сирия.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал резолюцию ООН «бесполезной».

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что голосование в ООН стало «ярким признаком непоколебимой глобальной поддержки Украины».

Это решение является сильным сигналом непоколебимой глобальной поддержки 🇺🇦. Веское свидетельство солидарности «общества с» людьми в контексте годовщины широкомасштабной российской агрессии. Сильное проявление глобальной поддержки 🇺🇦 #Формула Мира! 2/2 pic.twitter.com/fPBis4v9p1 — Владимир Зеленский (ZelenskyyUa) 23 февраля 2023 г.

Вдали от линии фронта Украины вторжение России в соседнюю страну нанесло ущерб мировой экономике, а холодная война охладила международные отношения.

Вашингтон заявил, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России, шаг, который может усугубить конфликт и привести к конфронтации между Россией и Китаем, с одной стороны, и Украиной и возглавляемым США альянсом НАТО, с другой.