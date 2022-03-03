Китай призывает к сообщениям о китайско-российской координации из-за ложных новостей в Украине

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь на пресс-конференции в Пекине, Китай, 9 ноября 2020 г. REUTERS/Tingshu Wang/File Photo

ПЕКИН (Рейтер) — Министерство иностранных дел Китая заявило в четверг, что сообщения о координации действий Китая и России в преддверии нападения России на Украину являются «фейковыми новостями».

Подобная практика отвлечения внимания и обвинений «отвратительна», заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь на регулярном брифинге для СМИ.

The New York Times со ссылкой на представителей администрации Байдена и европейского чиновника, который сослался на отчет западной разведки, сообщила, что в начале февраля высокопоставленные китайские чиновники попросили высокопоставленных российских чиновников не вторгаться в Украину до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине. Подробнее

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«Сообщение New York Times — чистая ложная новость», — заявил официальный представитель Ван.

Далее он перечислил и процитировал общественных деятелей США, в том числе бывшего дипломата Джорджа Кеннана и бывшего кандидата в президенты от Демократической партии Тулси Габбард, которые высказались против расширения НАТО, трансатлантического оборонного альянса, который, по утверждению России, угрожает ее безопасности. интересы.

Представители министерства иностранных дел Китая неоднократно отказывались называть нападение России на Украину «вторжением», призывая при этом западные страны уважать «законные интересы безопасности» России.

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(Отчетность Эдуардо Баптиста) Автор Райан Ву. Монтаж Раисы Касуловски

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